Городским штабом Алматы введен внутренний карантин в зонах очага COVID-2019

В ходе заседания городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по г. Алматы от 19 марта т.г. принято решение о введении внутреннего карантина в зонах очага COVID-2019.

По состоянию на 20 марта т.г. в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По результатам эпидемиологического расследования на территории города Алматы выявлены 10 очагов COVID-2019:

- Алмалинский район - 3;

- Медеуский - 3;

- Турксибский - 2;

- Жетысуский - 1;

- Алатауский - 1.

Во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага.

Дополнительно проанализировав регистрированные случаи COVID-19 и характер распространения инфекции, на основании заключения эпидемиологов границы зон очага сужены до подъезда многоквартирного дома и частного дома в жилом квартале. В этой связи, отменяется ранее принятое решение по квартальной карантинизации домов и квартир.

На сегодня круг зараженных ограничивается только близкими контактными, из дистанционного контакта не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Передача инфекции происходит при разговоре, чихании и кашле человека, являющегося носителем, в радиусе 1- 1,5 метра. Носитель COVID-2019 может заразить окружающих в семье, на работе, в общественном транспорте, в гостях и других общественных местах только при тесном контакте. Вирус COVID-2019 не сохраняется в окружающей среде и погибает в течение 1 часа. Противоэпидемические меры по прерыванию распространения инфекции проводятся следующим образом:

- в отношении источника – изоляция в инфекционном стационаре;

- в отношении контактных - изоляция на дому;

- в отношении путей передач инфекции – соблюдение личной гигиены, масочный режим.

В зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции. Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, акиматами районов оказывается помощь социально-уязвимым группам населения. Идет разъяснительная работа среди жителей, находящихся в зонах очага.

Ранее, постановлением главного государственного санитарного врача г. Алматы были даны рекомендации по сохранению рабочих мест и выплате больничных листов лицам, находящимся на территории очага коронавируса, на период изоляции.

Также следует отметить, что 19 марта т.г. городским штабом проведен инструктаж по исполнению алгоритма действий в карантинной зоне коронавирусной инфекции с участием акимов районов, сотрудников санитарно-эпидемиологических и медицинских служб, силовых структур, городских управлений общественного здоровья, жилья, предпринимательства, социального благосостояния, зеленой экономики.

Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и т.д. Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.

В свою очередь, солидарность и ответственный подход каждого жителя города позволит сократить сроки выявления инфицированных лиц и их оперативной изоляции. В случае проявления клинических симптомов (повышение температуры тела, сухой продолжительный кашель, слабость) необходимо вызвать участкового врача на дом по телефону или вызвать к себе врача скорой медицинской помощи. Не заниматься самолечением, принимать препараты только по назначению врача, соблюдать меры профилактики:

- проветривать помещения не менее 2-х раз в день;

- проводить влажную уборку ежедневно;

- часто мыть руки с мылом;

- использовать отдельную посуду, средства личной гигиены (полотенце, зубную пасту, бритвенные приборы и т.д.).

Лицам, контактировавшим с зараженными коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы).

По вопросам звоните в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.