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Городские службы Павлодара пообещали усилить работу по вывозу снега

23 Января 2020 09:17
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Городские службы Павлодара пообещали усилить работу по вывозу снега

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков проверил, как в Павлодаре убирают снег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Соцобъекты и прилегающая к ним территория должны быть в приоритете, - заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков возле павлодарской городской поликлиники №2 после рабочего объезда улиц. - Люди должны беспрепятственно проходить к больницам, школам и детским садам; проезжал здесь утром - что тогда, что сейчас, не убрано! С парковок нужно убирать снег; причём не только с тех, которые относятся к социальным объектам, но и с близлежащих к ним стоянок, которыми пользуются люди».

Глава региона объехал центральные улицы Павлодара, а также побывал в микрорайонах Зеленстрой, Восточный и Второй Павлодар. Он обратил внимание городских чиновников и коммунальщиков на необходимость очищать от снега подъезды и пешеходные дорожки у социальных объектов. После объезда первый заместитель акима области провёл совещание с коммунальщиками.
«Городские службы пообещали усилить работу по вывозу снега и в кратчайшие сроки полностью очистить город», - добавили в пресс-службе акимата Павлодарской области.


Фото Валерия Бугаева.


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Ключевые слова: Павлодарская область, ЖКХ, Акимат,
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Автор:

Антон Гагарин

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