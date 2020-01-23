Городские службы Павлодара пообещали усилить работу по вывозу снега

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков проверил, как в Павлодаре убирают снег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Соцобъекты и прилегающая к ним территория должны быть в приоритете, - заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков возле павлодарской городской поликлиники №2 после рабочего объезда улиц. - Люди должны беспрепятственно проходить к больницам, школам и детским садам; проезжал здесь утром - что тогда, что сейчас, не убрано! С парковок нужно убирать снег; причём не только с тех, которые относятся к социальным объектам, но и с близлежащих к ним стоянок, которыми пользуются люди».

Глава региона объехал центральные улицы Павлодара, а также побывал в микрорайонах Зеленстрой, Восточный и Второй Павлодар. Он обратил внимание городских чиновников и коммунальщиков на необходимость очищать от снега подъезды и пешеходные дорожки у социальных объектов. После объезда первый заместитель акима области провёл совещание с коммунальщиками.

«Городские службы пообещали усилить работу по вывозу снега и в кратчайшие сроки полностью очистить город», - добавили в пресс-службе акимата Павлодарской области.







Фото Валерия Бугаева.