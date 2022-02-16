Городские рынки будут модернизировать в Таразе - фоторепортаж

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В соответствие современным требованиям цивилизованной торговли намерены привести рынки и магазины Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Таразе официально зарегистрировано 19 торговых рынков. Помимо этого, имеется 10 633 торговых точек, которые дают рабочие места около 5 300 жителям областного центра.

В октябре 2011 года в Таразе закрыли самый крупный и древний базар - Центральный рынок, который существовал на этом месте в течение столетий.

Закрытие рынка было продиктовано необходимостью начать в рамках госпрограммы «Культурное наследие» археологические раскопки древнего городища Тараз, возраст которого по примерной датировке историков насчитывает две тысячи лет. Следы древней городской застройки археологи находили на месте таразского базара еще в 30-е годы прошлого столетия.

Сейчас на месте бывшего рынка (Зеленого базара, как его называли) проводятся археологические раскопки. Возведены исторические комплексы «Древний Тараз» и «Шахристан», благоустроено несколько пешеходных аллей «Арбат».

Что касается торговцев прежнего Центрального рынка, то в 2011 году они были перемещены на уже имевшиеся до этого в областном центре рынки и только что построенные.

Так, в 2011 году в юго-западной части Тараза открылся новый частный рынок «Атакент». Торговый комплекс занял территорию в 22 гектара. В 2012 году на восточной окраине города был построен оптово-продовольственный рынок «Ауыл береке» с самыми низкими ценами среди рынков областного центра. В том же году в Таразе на 20-ти гектарах начали строительство нового Центрального рынка в северо-западной части города.

Проблемы организации торговых мест, благоустройства рынков областного центра обсуждали в акимате Тараза. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, во встрече принимали участие аким города Ержан Жилкибаев и владельцы крупных торговых рынков областного центра.

В ходе обсуждения было отмечено, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан при организации рынка необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические, пожарные, архитектурные, строительные, ветеринарные и экологические требования.

В 2021 году специалистами пожарной службы проводились проверки на рынках областного центра. В результате этих проверок был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности на рынках «Ауыл-Береке», «Бек», «Мынбулак».

При этом оказалось, что восемь рынков требуют модернизации. Это рынки «Даулет», «Жибек жолы», «Арзан», «Салтанат», «Нуралы», «Якка сарай», «Береке», «Ысты».

Владельцы торговых объектов сообщили, что все необходимые работы по модернизации и устранению недостатков будут проводиться с марта по апрель этого года.

Для объектов бизнеса в Таразе введены требования соответствия архитектурного облика зданий проекту «Дизайн-код».

Проект был утвержден городским акиматом в минувшем году. Владельцам рынков в ходе встречи напомнили о необходимости соблюдения требований «Дизайн-кода».

Помимо этого, аким города Тараза Ержан Жилкибаев поручил ответственным специалистам вести постоянный и ежедневный контроль за ценами на социально значимые продукты питания и другое продовольствие на рынке «Ауыл береке».

«В ходе проверок выяснилось, что у 50% из 1 402 работающих на этом рынке продавцов отсутствуют свидетельства индивидуального предпринимателя. В связи с этим необходимо проводить систематические и тщательные проверки, инвентаризацию соответствующих документов и требовать установки контрольно-кассовых аппаратов», - отметил Ержан Жилкибаев.

Основным требованием является обеспечение качественных услуг жителям города. Для этого необходимо модернизировать все рынки и торговые точки в соответствии с современными требованиями, соблюдать меры пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические требования, резюмировал Ержан Жилкибаев итоги встречи.