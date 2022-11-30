Городские маршруты пополнились 35 новыми автобусами в Караганде

30 Ноября 2022, 06:30

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Количество городского транспорта увеличилось в Караганде. На линию запустили 35 новых автобусов. Власти города уверяют, что это позволит повысить качество пассажирских перевозок и уменьшить интервал между транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые автобусы приобрел автопарк №3. Они уже задействованы на городских маршрутах № 40, 43, 53, 118э.

«Это низкопольные автобусы марки Yutong. Они оборудованы пандусами для маломобильных групп населения. Для людей с инвалидностью также имеются отдельные места в салоне. Общая вместимость одного автобуса – 76 мест, из них 33 сидячих. Длина кузова – 11,7 метра. Транспорт работает на дизельных моторах», – сообщили в акимате Караганды.

Благодаря новой технике увеличено количество автобусов на 43-м маршруте с 24 до 30 единиц. Также в городе стало больше на четыре 40-х автобусов. Запущены пять новых 118-х и два 53-х.

В декабре этого года автопарк № 3 пополнится еще 15 новыми автобусами. А в январе следующего года 32 единицы транспорта получит таксокомбинат. Это позволит усилить маршруты № 28 и 31.