Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Городские маршруты пополнились 35 новыми автобусами в Караганде

30 Ноября 2022, 06:30
Городские маршруты пополнились 35 новыми автобусами в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Количество городского транспорта увеличилось в Караганде. На линию запустили 35 новых автобусов. Власти города уверяют, что это позволит повысить качество пассажирских перевозок и уменьшить интервал между транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые автобусы приобрел автопарк №3. Они уже задействованы на городских маршрутах № 40, 43, 53, 118э.

«Это низкопольные автобусы марки Yutong. Они оборудованы пандусами для маломобильных групп населения. Для людей с инвалидностью также имеются отдельные места в салоне. Общая вместимость одного автобуса – 76 мест, из них 33 сидячих. Длина кузова – 11,7 метра. Транспорт работает на дизельных моторах», – сообщили в акимате Караганды.

Благодаря новой технике увеличено количество автобусов на 43-м маршруте с 24 до 30 единиц. Также в городе стало больше на четыре 40-х автобусов. Запущены пять новых 118-х и два 53-х.

В декабре этого года автопарк № 3 пополнится еще 15 новыми автобусами. А в январе следующего года 32 единицы транспорта получит таксокомбинат. Это позволит усилить маршруты № 28 и 31.


Теги:
Новости по теме
Более 40 пассажиров международного автобуса эвакуировали карагандинские спасатели
Студентам столичного колледжа провели экскурсию по автохозяйству УДП РК
Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе
Читайте также
Сенаторы продолжают изучать состояние специальных экономических зон
Около 4 млн тенге выманила у карагандинцев мошенница за поставку несуществующего товара
Проекционные разметки установлены на республиканских трассах
Движение авто из-за мороза ограничивают на дорогах Абайской области и ВКО
Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
Более 18 млрд тенге потрачено на подготовку теплостанций Карагандинской области к зиме
Оставшихся на дороге 35 человек спасли в Туркестанской области
Более 40 пассажиров международного автобуса эвакуировали карагандинские спасатели
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
3 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
4 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
5 Президент РК встретился с основателем Французского института международных отношений

Лента новостей