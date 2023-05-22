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Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Мая 2023, 21:43
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске предлагают повысить тариф на проезд в городских и пригородных маршрутках. Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно размещенному документу, проезд в общественном транспорте города составит 100 тенге при безналичной оплате и 170 – при наличной. Сейчас тариф равен 80 и 130 тенге, соответственно.

Стоимость проезда в пригородных маршрутках до настоящего проекта устанавливалась из расчета 75 тенге за 10 километров. Теперь же местные власти предлагают установить тариф в размере от 10 до 14,2 тенге за один километр.

К примеру, расстояние от центра Петропавловска до аула Бесколь составляет 12 км. Стоимость проезда, согласно проекту, составит 10 тенге за один километр – 120 тенге.

До села Подгорного – чуть более 22 км. На этот маршрут тариф предлагают установить на уровне 13,5 тенге за километр. До Архангельского – около 36 км, предлагаемый тариф –14,2 тенге за километр.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 1 июня.

Вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте в Петропавловске поднимали неоднократно. К местным властям с такой просьбой ранее обращались перевозчики.

По их словам, тариф не менялся с 2017-го года. За это время подорожало и обслуживание автобусов, и топливо. Поскольку многие маршруты в городе субсидируются, в горакимате задумались о повышении тарифа. Иначе бюджет не справится с выплатами. В прошлом году с подобной проблемой в Петропавловске уже столкнулись. Акимат тогда задолжал перевозчикам сотни миллионов тенге.


Транспорт   Цены и тарифы   Петропавловск  
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