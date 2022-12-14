Городская ветслужба Алматы проводит выпуск отловленных собак

14 Декабря 2022, 16:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках принятого закона «Об ответственном обращении с животными» КГП «Городская ветеринарная служба» проводит выпуск отловленных собак. Их могут отдать в заботливые руки всех желающих завести питомца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Теперь умерщвление отловленных животных запрещено. Исключение – животные, имеющие опасные инфекционные заболевания и признаки необоснованной агрессии.

С июня этого года отловленные бездомные животные проходят кинологическое обследование. Если нет признаков опасных заболеваний и неоправданной агрессии, их вакцинируют и стерилизуют.

После этого их могут отдать в заботливые руки желающих завести питомца (адопция). В ином случае их выпускают в места отлова. На ухо собаке крепится специальная бирка зеленого цвета.

В карусели рассказываем, как их отличить от не прошедших проверку бродячих животных.

Фото: t.me/almaty_akimat