Городская клиническая больница №1 Алматы возобновила плановую госпитализацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Городская клиническая больница №1 города Алматы, которая с 2019 года находится в доверительном управлении «Smart Health University City, возобновила экстренно-плановую госпитализацию. Более года медучреждение работало по типу инфекционного стационара для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал агентству председатель правления больницы Эрнест Калиев, для всего мира нашествие пандемии коронавируса стало серьезным испытанием.

«С марта 2020 года медучреждение приняло активное участие в борьбе по недопущению распространения коронавируса. В это время была прекращена плановая и экстренная госпитализация пациентов, развернуты провизорные койки для госпитализации больных с симптомами, не исключающими коронавирус. И с ноября 2021 года больница возобновила экстренно-плановую госпитализацию. В период спада коронавирусной инфекции и перехода на плановый режим работы в медучреждении осуществлялись проектно-сметные работы, начат капитальный ремонт клинических отделений, с целью улучшения качества и уровня оказываемых медицинских услуг. В декабре текущего года ожидаем поступление и монтаж компьютерного томографа», - добавил спикер.

С 2020 года для выполнения поставленной задачи были закуплены необходимые запасы СИЗов, одноразовых перчаток, дезсредств, медикаментов и изделий медицинского назначения (кислородные концентраторы, пульсоксиметры, аппараты увлаженной подачи кислорода, дополнительно проведены 150 кислородных точек), приобретена новая цифровая рентгенологическая установка.

«В 2021 году приобретено 5 аппаратов ИВЛ, реанимация расширена до 12 коек, приобретено 40 аппаратов высокопоточной кислородно-воздушной оксигенации - HiFlow, приобретена собственная газокомпрессорная станция, которая в пиковые периоды обеспечивает до 50 % потребности в кислороде, в период спада до 100%. Решены вопросы утилизации. Приобретены новые матрасы для пациентов, установлены 420 кнопок вызова для пациентов, с электронным табло для медицинского персонала. Управляющая компания вложила на эти цели более 200 млн. тенге», - отметил Э.Калиев.

С возобновлением работы медучреждения по экстренной госпитализации открылись отделения: аллергологии, пульмонологии, неврологии. По плановой госпитализации возобновили свою работу отделения кардиологии, многопрофильное терапевтическое ВОВ, отделения гастроэнтерологии, кардиореабилитации, физиотерапевтическое отделение, многопрофильное хирургическое отделение и торакальная хирургия.