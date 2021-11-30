+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Городская клиническая больница №1 Алматы возобновила плановую госпитализацию

30 Ноября 2021 17:16
Поделиться:
Городская клиническая больница №1 Алматы возобновила плановую госпитализацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Городская клиническая больница №1 города Алматы, которая с 2019 года находится в доверительном управлении «Smart Health University City, возобновила экстренно-плановую госпитализацию. Более года медучреждение работало по типу инфекционного стационара для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Нур-Султане проведут операцию по пересадке роговицы глаза
Казахстанские создатели инновационной системы автономной дезинфекции получили приглашение в Канаду Кому нужно делать ревакцинацию, рассказали столичные врачи Готов ли Алматы к новым вспышкам коронавируса из-за омикрон-штамма

Как рассказал агентству председатель правления больницы Эрнест Калиев, для всего мира нашествие пандемии коронавируса стало серьезным испытанием.

«С марта 2020 года медучреждение приняло активное участие в борьбе по недопущению распространения коронавируса. В это время была прекращена плановая и экстренная госпитализация пациентов, развернуты провизорные койки для госпитализации больных с симптомами, не исключающими коронавирус. И с ноября 2021 года больница возобновила экстренно-плановую госпитализацию. В период спада коронавирусной инфекции и перехода на плановый режим работы в медучреждении осуществлялись проектно-сметные работы, начат капитальный ремонт клинических отделений, с целью улучшения качества и уровня оказываемых медицинских услуг. В декабре текущего года ожидаем поступление и монтаж компьютерного томографа», - добавил спикер.

С 2020 года для выполнения поставленной задачи были закуплены необходимые запасы СИЗов, одноразовых перчаток, дезсредств, медикаментов и изделий медицинского назначения (кислородные концентраторы, пульсоксиметры, аппараты увлаженной подачи кислорода, дополнительно проведены 150 кислородных точек), приобретена новая цифровая рентгенологическая установка.

«В 2021 году приобретено 5 аппаратов ИВЛ, реанимация расширена до 12 коек, приобретено 40 аппаратов высокопоточной кислородно-воздушной оксигенации - HiFlow, приобретена собственная газокомпрессорная станция, которая в пиковые периоды обеспечивает до 50 % потребности в кислороде, в период спада до 100%. Решены вопросы утилизации. Приобретены новые матрасы для пациентов, установлены 420 кнопок вызова для пациентов, с электронным табло для медицинского персонала. Управляющая компания вложила на эти цели более 200 млн. тенге», - отметил Э.Калиев.

С возобновлением работы медучреждения по экстренной госпитализации открылись отделения: аллергологии, пульмонологии, неврологии. По плановой госпитализации возобновили свою работу отделения кардиологии, многопрофильное терапевтическое ВОВ, отделения гастроэнтерологии, кардиореабилитации, физиотерапевтическое отделение, многопрофильное хирургическое отделение и торакальная хирургия.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
В Нур-Султане проведут операцию по пересадке роговицы глаза
Казахстанские создатели инновационной системы автономной дезинфекции получили приглашение в Канаду
Кому нужно делать ревакцинацию, рассказали столичные врачи
Готов ли Алматы к новым вспышкам коронавируса из-за омикрон-штамма
Популярное
1 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
2 В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
3 654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
5 Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
6 Глава государства принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола в Женеве
Читайте также
Рафаиль Кипшакбаев: Вакцина против коронавируса не может изменить генетический код человека
Нужна широкая информационная кампания о пользе вакцинации – доцент Рафаиль Кипшакбаев
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Глава государства принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола в Женеве
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив