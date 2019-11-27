Городская экономика должна развиваться темпами не менее 5% в год – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, что надо Алматы для вхождения в топ-100 лучших городов мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактически наш форум проходит в исторический момент, когда у Алматы формируется повестка развития на ближайшие 30 лет. Только что разработана Стратегия развития Алматы до 2050 года, которая вынесена на широкое обсуждение горожан. Главная цель – войти в топ 100 лучших городов мира по качеству жизни и бизнес-возможностей. Для этого нужна крепкая экономическая основа. Городская экономика должна развиваться темпами не менее 5% в год», - сказал Бакытжан Сагинтаев в рамках Almaty Investment Forum.

По его словам, чтобы обеспечить такой рост власти города начинают глубокую структурную реформу городской экономики. Ставка делается на сектора новой экономики.

«И этот наш структурный маневр открывает принципиально новые поля для инвестирования. Работая над стратегией развития Алматы, мы смотрели самый разный опыт мировых мегаполисов. Почему одни мировые города вырываются вперед, становятся богаче, а другие – наоборот, беднеют? Меня зацепил пример Сан-Франциско. Доход на душу населения Сан-Франциско выше в три раза, чем в самой бедной американской городской зоне. В чем ключ к успеху Сан-Франциско? Три составляющие: благоприятные условия проживания с отличным климатом - солнечный пояс США, - и инфраструктурой. Лучший в США бизнес-климат. Наконец, третье, и считаю, что главное - передовая структура городской экономики, в которой главными драйверами стали новые индустрии», - отметил аким.

Градоначальник подчеркнул, что Алматы имеет лидирующие рейтинги по инвестклимату, в субнациональном рейтинге Всемирного Банка по легкости ведения бизнеса Алматы устойчиво занимает первое место среди всех регионов Казахстана. Еще один принципиальный момент - в сентябре этого года агентством Fitch городу присвоен кредитный рейтинг ВВВ – на уровне суверенного рейтинга Казахстана, который означает низкий уровень риска для инвестиций.

По сути, в Алматы – лучший в Казахстане бизнес-климат. Более того, ни один из мегаполисов Центральной Азии не имеет таких международных кредитных рейтингов.