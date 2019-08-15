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Городище Жанкент в Кызылординской области станет объектом туризма

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
15 Августа 2019, 16:25
Городище Жанкент в Кызылординской области станет объектом туризма

КАЗАЛЫ. КАЗИНФОРМ – На городище Жанкент в Казалинском районе Кызылординской области ведутся масштабные раскопки с целью превратить городище в объект туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На городище работают местные археологи совместно с учеными из Германии и России.

Городище находится в 500 метрах к юго-востоку от села Жанкент. Считается, что здесь в X-XI веках располагалась ставка правителей огузов. Памятник истории и культуры, имеющий республиканское значение, в рамках проекта «Сакральная география Казахстана», был внесен в перечень общенациональных сакральных объектов. В этом году на городище Жанкент ведутся комплексные археологические и реконструкционные работы.

Археологические раскопки ведет совместно с немецкими и российскими учеными Научно-исследовательский центр археологии и этнографии при Кызылординском государственном университете имени Коркыт ата. Руководит работой глава центра Азильхан Тажекеев.

Работа начата по решению Научно-методического совета по защите и использованию историко-культурного наследия Кызылординской области. Выделены средства из областного бюджета. В этом году ведутся раскопки с целью превращения городища в объект туризма. Уделяется внимание восстановлению и сохранению раскопанных сооружений.

В августе-сентябре текущего года будут вести археологические исследования ученые Тюбингенского университета (Германия) и Института этнологии антропологии Н. Миклухо-Маклая РФ. Между этими исследовательскими учреждениями и КГУ имени Коркыта ата подписан меморандум о сотрудничестве. По результатам работ в Жанкенте готовятся важные проекты в области геоморфологии, геофизики, почвоведения. Ученые из ФРГ и РФ вносят свои предложения и продолжают археологические исследования совместно с кызылординскими учеными. В настоящее время работу ведут Генрих Харке из Германии и Ирина Аржанцева из России.

«Одновременно с раскопками Министерством культуры и спорта РК ведется работа по реконструкции западной защитной стены городища за счет средств республиканского бюджета. РГП «Казреставрация» работает над сохранением, укреплением и восстановлением важных участков восточной защитной стены, которым угрожает обрушение», – сказал А. Тажекеев.

Отметим, что городище Жанкент будет внесено в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Адильжан Умбет

Кызылординская область   История Казахстана   Рухани жаңғыру   Сакральная география  
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