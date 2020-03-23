Городище Культобе как место встречи Наурыза: ученые обнаружили новые факты о крестообразном храме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили новые факты о крестообразном храме городища Культобе. Новые данные исследований архитектуры и планировочного решения храма еще более углубляют и расширяют наши представления о древнейшем празднике Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, в рамках масштабного проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе», реализуемого Казахским научно-исследовательским институтом культуры (КазНИИК) при финансовой поддержке корпоративного фонда Eurasian Resources Group (ERG) создается уникальный археологический парк под открытым небом «Городище Культобе».

Архитектурной жемчужиной парка, вокруг которого обустраивался в дальнейшем знаменитый город является крестообразный зороастрийский храм сарматско-кангюйского периода (I в. до – I в.н.э.). Здесь древние люди проводили различные ритуалы и обряды, посвященные культу Солнца. Именно его детальное исследование и анализ архитектурно-планировочного решения открывают новые факты в подтверждение выдвинутых ранее гипотез, сообщает научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов.

Об этом подробно рассказывает и научный консультант по реставрации археологических сооружений Культобе, известный архитектор В.И. Артемьев.

«Если в марте в полночь вы взглянете на звездное небо, то прямо над головой в зените увидите красивое созвездие Льва с яркой звездой в центре, называемой Сердце Льва или Регулус. И эту картину давно оценили древние астрономы, осмысливая ее в сложных мифологических формах. Ведь, Лев, пожирающий свою жертву стал популярным мотивом древности от Месопотамии до Китая, включая и народы Центральной Азии – времени начала нового цикла полевых работ. И, нам сегодня трудно понять, что в этот сюжет вкладывалась идея изобилия и весеннего плодородия. Именно этому и посвящен один из древнейших праздников нашего региона Навруз или в казахском написании Наурыз…», - рассказывает ученый.

По его словам, это астрологическое явление стало ключевым в архитектурно-планировочном решении культобинского храма. Здесь обнаружена еще одна астро-особенность крестовых зороастрийских храмов: ориентация главного святилища строго на восток, на точку равноденствия – Наурыз, то есть на Культобе.

«Ретроспективный анализ появления Цитадели именно шестиугольной формы - явление уникальное, связанное с гео особенностью этого места», - говорит Владимир Иванович.

Об этом впервые отметил сам первооткрыватель «крестового храма», известный казахский археолог Е. Смагулов, который сразу обратил внимание на универсальность этого необычного в плане сооружения.

Он отметил, что такие здания встречаются на всей территории Центральной Азии и относятся примерно к одной домусульманской эпохе от первых веков до н.э. до 7 века н.э.

При раскопках обнаружилась странная особенность: все помещения этого сооружения были тщательно спрятаны ушедшими хозяевами от посторонних и заложены специально кирпичом так, что мы с трудом их обнаружили. Это говорит об особой чистоте и сакральности этих помещений, а значит, их религиозном предназначении.

«К тому же, к «кресту» был пристроен четырехбашенный замок с мощной оборонительной системой, а затем вся территория была обнесена еще и стеной в виде шестиугольной цитадели с 6-ю башнями по углам. Так тщательно охранять можно было только особую святыню», - подчеркивает археолог Айсулу Ержигитова.

«Крест» храма имеет направление своей центральной оси на восток, на точку весеннего равноденствия. Именно в этом главное предназначение храма – определить день начала нового года, нового полевого сезона, нового цикла выращивания и сбора урожая, то есть будущего изобилия данной общины, которая селилась вокруг Культобе.

Основное помещение «креста», - это длинное узкое святилище, в центре которого находился алтарь с «вечным огнем». И каждый год, в точно вычисленное время, 21 марта, луч солнца прорывался в узкое отверстие в восточной стене святилища и несколько минут освещал алтарь. Этот момент ждали жрец и его свита для провозглашения всеобщего праздника и объявления начала полевых работ. Так у древних духовное действо сочеталось с практическим, насущным», - подчеркивает В. Артемьев.

«В целом, с Наурызом, с пробуждением природы связывал

ась надежда на плодородие в самом широком смысле этого слова, не только у оседлых, но и кочевых народов. Так, чисто утилитарная изадача – благополучно посеять и собрать урожай у земледельцев, а у кочевников - сохранить и приумножить скот выразилось в гармоничном цикле весенних обрядов и ритуалов, фундаментальная основа которых зиждется на понимании ритуально-обрядовых механизмов пробуждения плодородных сил природы. В этом смысле культобинский храм – первое и древнейшее материальное свидетельство празднования Наурыза в казахстанских реалиях», - резюмирует искусствовед Мадина Султанова.