Города США охватили протесты из-за гибели Джорджа Флойда

МИННЕАПОЛИС. КАЗИНФОРМ - Акции протеста проходят в США из-за смерти невооруженного афроамериканца от рук полицейских в Миннеаполисе. Губернатор штата Миннесоты сказал, что трагедия, связанная со смертью Джорджа Флойда в результате задержания полицией, превратилась в «нечто совершенно иное - бессмысленное уничтожение», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Сообщается, что беспорядки начались в Нью-Йорке, Атланте, Портленде и других городах.

На видео видно как полицейский - белый мужчина, при задержании надавил коленом на шею 46-летнему Флойду. Это произошло в понедельник. Экс-полицейский Дерек Шовин из Миннеаполиса обвиняется в убийстве. Он и трое других полицейских были уволены.

44-летний Шовин должен впервые предстать перед судом в Миннеаполисе в понедельник.

Президент Дональд Трамп назвал этот инцидент «ужасным событием».

Дело Флойда вновь вызвало гнев в США в связи с убийствами чернокожих американцев полицейскими и вновь открыло глубокие раны из-за расового неравенства по всей стране.

Комендантский час ввели в Миннеаполисе и в соседнем Сент-Поле с 20:00 до 06:00 в пятницу и субботу вечером в связи с беспорядками.

Губернатор штата Тим Уолз на утреннем брифинге для прессы назвал ситуацию «опасной и беспрецедентной».

Силы Национальной гвардии США задействованы в штате.

Вечером в пятницу возле Белого дома в Вашингтоне собрались толпы людей, которые размахивали фотографиями мистера Флойда и выкрикивали «Я не могу дышать», вспоминая его последние слова.

В Атланте также было объявлено чрезвычайное положение. Здания были разрушены, полицейские машины были подожжены, когда протестующие собрались возле офисов телекомпании CNN.

В Бруклине протестующие столкнулись с полицией, бросали снаряды, открывали огонь и уничтожали полицейские машины. Несколько офицеров получили ранения, многие были арестованы.

В Далласе офицеры использовали слезоточивый газ после того, как их забросали камнями. Слезоточивый газ также был использован в Фениксе.

Протестующие перекрыли дороги в Лос-Анджелесе, а также в Окленде, где разбили окна и рисовали граффити «Убить копов».

Шовин обвиняется в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Семья мистера Флойда заявила, что хочет потребовать пересмотра обвинения, а также потребовать ареста трех других причастных офицеров.