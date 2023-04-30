Города и села должны иметь свою представительную и исполнительную власть – Петр Своик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Городской и сельский уровни власти должны иметь свои представительные органы, которые сами будут назначать свою исполнительную власть, считает общественный деятель Петр Своик, передает МИА «Казинформ».

Общественный деятель Петр Своик отметил, что в масштабах государства отношения между властями соответствуют принципам унитарного государства. Представительный орган представляет своих избирателей. Он формирует исполнительную власть, а также судебную.

«Этой классике у нас соответствует президентский уровень: всенародно избранный Президент формирует исполнительную власть в лице Правительства, акимов. Судебная вертикаль также создается с участием Президента. Казахстан унитарное государство, то есть центральная власть, областная и районная власть, а также сельские округа должны быть в этой вертикали», - считает общественный деятель.

Однако, по его мнению, города, поселки, села и аулы также должны иметь свои представительные органы.

«Города, большие и малые, поселки, села и аулы – у них своя отдельная жизнь и свои местные вопросы. На этом уровне надо выбирать представительную власть, назовем ее «кенес» или госсовет, и пусть он формирует исполнительную власть, организует выборы или назначения, принимает к своему ведению все городские вопросы. Пусть будет отдельный бюджет, как и формируется городской бюджет, но будет в ведении «кенеса». Есть центральная власть, которая решает общегосударственные и территориальные вопросы, и есть городская власть, госсовет, тот же «кенес», аким города», - высказал свое мнение Петр Своик.

Говоря о народном контроле, общественный деятель отметил, что отношения между властью и гражданским обществом должны строиться на партнерской модели с присутствием народного контроля.

«У нас куча неправительственных организаций, но часть из них вообще на иностранном финансировании, а другая часть «пилит» эти гранты непонятно для чего. Надо сделать так, чтобы всякий важный для общества процесс, осуществляемый государством - прежде всего тарифная политика, пенсии, образование, здравоохранение – осуществлялся на основе государственного социального заказа, распределяемого по тендеру, чтобы общественные организации, включая профессионалов в тарифной политике, педагогике и здравоохранении, контролировали этот процесс. Это было бы очень хорошее взаимодействие между обществом и государством, можно назвать народный контроль или партнерские взаимоотношения между властью и гражданским обществом», - заключил спикер.