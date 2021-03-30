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Города должны извлечь уроки из пандемии – исследование ООН

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Марта 2021, 21:41
Города должны извлечь уроки из пандемии – исследование ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Города могут защититься от будущих пандемий и создать более здоровую и экологически чистую среду для своего населения, но об этом необходимо позаботиться сейчас, во время восстановления после нынешнего кризиса. К такому выводу пришли авторы нового исследования ООН, которое называется «Города и пандемия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

95 процентов всех случаев COVID-19 в первые месяцы распространения инфекции пришлись на города. «На протяжении всей пандемии ответственность за то, чтобы оперативно и решительно ставить заслон на пути вируса, несли местные власти», – говорит Маймуна Мохд Шариф, Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (Хабитат), подготовившей доклад.

И во многих местах муниципальные власти, по ее словам, с честью справились с этой задачей. Авторы доклада изучили опыт 1700 городов по всему миру и разработали универсальные рекомендации.

Например, когда люди живут без элементарных удобств, они легче заражаются и передают вирус другим – поэтому очень важно создать для горожан нормальные условия жизни, а для этого необходимо бороться с неравенством.

Сейчас ситуация развивается в противоположном направлении. «Пандемия привела к обнищанию еще 120 млн человек, а показатели качества жизни по всему миру сократились на 23 процента», – отмечает Эдуардо Морено, глава отдела знаний и инноваций в Хабитат. «Вывод один – все зависит от вашего дохода», – добавляет он.

Авторы исследования подчеркивают, что при городском планировании крайне важно представлять себе, как население передвигается по городу, – это также один из уроков пандемии. Речь идет о том, чтобы создавать «многофункциональные жилые кварталы», в которых все необходимые услуги находятся в шаговой доступности.

Эксперты изучили возможность планирования, которое позволит расположить рядом коммерческие и жилые здания, в том числе доступное жилье – по их мнению, подобные комплексы способствуют улучшению общественного здравоохранения, экологии и развитию экономики.

В ООН-Хабитат призывают города показать пример успешного взаимодействия представителей правительств, гражданского общества и частного сектора в рамках нового социального контракта. Такой контракт, по мнению экспертов, должен предусматривать финансирование базового дохода горожан, всеобщее медицинское обслуживание и доступное жилье.

В нем должны обязательно учитываться права женщин и их возможность получать образование и профессиональные навыки, востребованные на рынке труда. Экономически независимые женщины, как считают эксперты ООН, – одно из условий самодостаточного общества.

Авторы доклада рекомендуют укреплять меры по снижению риска бедствий, а также по борьбе с изменением климата, в частности, развивать экологичную инфраструктуру и транспорт.

Главный вывод отчета: от того, как города будут восстанавливать свое хозяйство после пандемии, зависит уровень их защищенности от будущих потрясений.


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