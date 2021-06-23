Города Азии доминируют в топ-10 самых дорогих городов для иностранных специалистов

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – Международная консалтинговая компания Mercer подготовила ежегодный отчет о самых дорогих городах для приезжих иностранных специалистов. В этом году рейтинг самых дорогих городов мира для приезжих иностранных специалистов возглавил Ашхабад, столица Туркменистана. Токио занимает четвертое место, а Шанхай – шестое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Human Resources Online.

Ежегодный рейтинг международной консалтинговой компании Mercer включает в себя более 400 городов по всему миру. Для создания рейтинга учитывается стоимость более 200 наименований товаров, включая жилье, транспорт, продукты питания, одежду, товары для дома и развлечения. Результаты показали, что более половины из 10 самых дорогих городов для приезжих иностранных специалистов расположены в Азии.

В топ-10 самых дорогих городов в 2021 вошли:

Ашхабад, Туркменистан

Гонконг, Китай

Бейрут, Ливан

Токио, Япония

Цюрих, Швейцария

Шанхай, Китай

Сингапур

Женева, Швейцария

Пекин, Китай

Берн, Швейцария

Шанхай и Пекин заняли шестое и девятое места соответственно, поднявшись на одну позицию выше по сравнению с прошлым годом. Фактически, в отчете отмечается рост рейтингов во всех городах материкового Китая, в первую очередь в Тяньцзинь и Чэнду, которые поднялись на 12 позиций до 26 и 28 соответственно. Отмечается, что этому послужило «повышение курса валюты по отношению к доллару США и быстрое восстановление после воздействия COVID-19».

Сингапур опустился с пятого места на седьмое. Из-за колебаний валютного курса и дефляции соседние города, такие как Бангкок и Куала-Лумпур, также упали в рейтинге. Бангкок (46-е) опустился на 11 позиций, а Куала-Лумпур (144-е) опустился на 8 позиций.

Между тем, Манила занимает 78-е место; Джакарта занимает 104-е место, а Хошимин - 143-е место.

Гонконг уступил первое место – позицию, которую он занимал в течение трех лет подряд - Ашхабаду, который сейчас является самым дорогим городом для приезжих иностранных специалистов, как в Азии, так и во всем мире.

Как сообщает BBC со ссылкой на новости AFP, «высокая инфляция в стране» стала причиной того, что Ашхабад стал самым дорогим городом в мире.

Токио опустился на одну позицию ниже, а Бейрут поднялся на 42 позиции и занял третье место. В отчете отмечается, что это «результат сильного экономического спада из-за крупнейшего финансового кризиса страны, COVID-19 и взрыва в порту Бейрута в 2020 году».

В этом году австралийские города Тихоокеанского региона поднялись в рейтинге. Сидней (31-е место), самый дорогой город Австралии в рейтинге для иностранных сотрудников, поднялся на 35 позиций, за ним следует Мельбурн (59-е), поднявшись на 40 позиций.

Среди европейских городов, вошедших в десятку самых дорогих городов для приезжих иностранных сотрудников, в основном города Швейцарии: Цюрих (5-е место), Женева (8-е место) и Берн (10-е место).

Нью-Йорк (14-е место) считается самым дорогим городом в США, хотя с прошлого года он опустился на восемь позиций. Далее идут Лос-Анджелес (20-е место) и Сан-Франциско (25-е).

Ванкувер (93-е место) занимает первое место как самый дорогой город Канады в рейтинге, за ним следуют Торонто (98-е место) и Монреаль (129-е место).

Согласно рейтингу Бразилиа (205-е место) является самым дешевым городом в Южной Америке.

Париж поднялся на 33-е место. В то время как города в Великобритании, такие как Лондон (18-е место) и Бирмингем (121-е место), поднялись на одно и восемь позиций соответственно.