Город Тараз – эпохи расцвета и упадка в исторических летописях и хрониках

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – История древних времен сохраняется в летописях, хрониках, заметках путешественников. Об исторических свидетельствах развития города Тараза - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Если попытаться собрать все имеющиеся сведения об одном из древнейших городов Казахстана, известном как важный торговый центр на Великом Шелковом пути, то картина развития города Тараза за последние две тысячи лет складывается, как яркая мозаика.

Из многочисленных отрывков дошедших до наших времен писем, исторических хроник, комментариев и воспоминаний вырисовывается облик города, который находился на перекрестках торговых путей, достижений ремесел, науки, культуры, политических интриг и амбиций правителей. На протяжении тысячелетий в этом городе кипела жизнь, то замедляя, то убыстряя свой бег. Тараз то расцветал, то приходил в упадок, то опять возрождался, подобно вечной птице Феникс.

Самым первым письменным упоминанием о Таразе считаются записи очевидца, который вместе с многотысячной китайской карательной армией попал в Тараз, основанный шаньюем Тезеком.

Шел тогда 36 год до нашей эры, и, судя по записям, город в то время уже процветал. В тех записях говорится, что китайская армия остановилась на противоположном берегу реки Талас, издалека были видны развевающиеся разноцветные флаги Тараза. На крепостном валу около ста воинов маршировали, а вокруг крепостной стены гарцевали сотни всадников. На следующий день они начинают атаку, ожесточенная борьба идет двое суток, и на вторые сутки предводитель таразской армии, полководец шаньюй Тезек погибает. Захватчики разрушают город, сжигают дотла, и забирают голову шаньюя Тезека и письмо китайского императора. Император Китая якобы в письме требовал от Тезека подчинения, так как лет за десять до этого Тезек со своим войском и семьей перекочевал в Тараз с берегов великой китайской реки Янцзы (Желтая река), на правом берегу которой жили кочевники гунны, на левом - сакские племена. На территории современной Жамбылской области в то время жили тюрки, выходцы из Алтая, что сегодня подтверждается.

К 568 году нашей эры относится упоминание Тараза в греческих источниках под названием Толоса (Талас), как одного из пунктов Великого Шелкового пути в долине реки Талас. В эпоху процветания, X - XIII вв., появилось нынешнее название Тараз — «весы», «торговый город».

В византийских источниках второй половины VI века упоминается Тараз в связи с посольством византийского императора Юстиниана Великого. Того самого, при котором в Константинополе строился храм Святой Софии и составлялся Кодекс законов. В это время Византия пытается заключить договор с Западно-Тюркским каганатом, и для этого византийский император отправляет свое посольство к западным тюркам.

И именно в Таразе, городе на берегу реки Талас, в столице тюркского кагана Дизабула в 568 году принимали посла Византии Земарха Киликийского. Находившийся в составе посольства историк описал город как одну из резиденций западно-тюркских каганов и очень важный политический и торговый центр.

В VII веке Тараз стал крупным городом, игравшим важную роль на Великом Шелковом пути, часто упоминаемом в «маршрутниках» путешественников того времени, в древних хрониках и географических сочинениях.

В исторических архивах сохранилось описание таразского базара, сделанное буддийским монахом Сюань-Цзянем, путешествовавшим по здешним местам в VII веке: «Здесь останавливаются и торгуют всевозможными товарами купцы, приезжающие из разных стран. Продают изделия из кожи и шелка, золота, серебра и бронзы…» Торговали в Таразе в те времена и гончарными изделиями, коврами, тканями, пряностями и многими другими товарами.

Город Тараз был центром большой агломерации, в которую входили десятки крупных и мелких городов и селений, укрепленных крепостей. Этот регион был важным в культурно-экономическом отношении, о чем свидетельствует тот факт, что, начиная с VIII века, здесь чеканилась своя собственная монета.

В 751 году Тараз завоевали арабы, с 766 года город вошел в состав владений карлуков, а в конце IХ века подчинился Саманидам.

В IХ-Х веках подъему экономики и культуры Тараза способствовало его местоположение на торговом пути - в центре богатой земледельческой долины, рядом с серебряными рудниками в горах Таласского Алатау.

Аль-Макдиси, арабский географ Х века, отмечал, что «Тараз - большой укрепленный город, со множеством садов, густо заселенный, у него ров, четверо ворот и населенный рабад. У ворот его большая река, за ней часть города, через нее есть переход. Соборная мечеть находится среди рынков.

Наибольшего расцвета Тараз достиг в конце Х-ХI веков после завоевания Семиречья, Южного Казахстана и Средней Азии династией Караханидов. Тараз стал столицей одного из удельных владений нового государства. Были установлены стабильные торговые отношения между Центральной Азией и Византией по северному пути. Караваны из Исфиджаба, Отрара, Самарканда шли на Хорезм вдоль Аральского моря, переправлялись через Волгу, шли через северо-кавказские племена, пересекали Кавказский хребет в Причерноморье и далее в пределы Византии. Сохранились вещественные следы торговли с Византией - в Таразе найдены византийские золотые монеты VI–VII вв. н.э.

В 1864 году город Аулие-Ата, укрепленный пункт Кокандского ханства, угнетавшего местное население, в ходе штурма крепости был завоёван войсками российского царского правительства. В 1867 году город вошел в состав Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства и вскоре стал центром одноименного уезда.

…Из сохранившихся в областном архиве записок 1864 года генерал-майора Черняева и подполковника Лерхе, проезжавших здешние места, можно представить внешний облик того города:

«Однообразный вид городских построек смягчается разведенными, как в городе, так и в его окрестностях, садами, прохладная тень которых служит отрадным убежищем для азиата во время невыносимого дневного жара… Есть виноградные лозы и яблони, урюковые и грушевые деревья…Природа богатая, климат здоровый, земля щедрая, награждающая труды землепашцев и дающая великолепный урожай. Луговые места превосходные, орошаемые чистыми горными речками и ключами со светлой водой», — пишет адъютант командира отдельного Сибирского корпуса подполковник Лерхе.

Лерхе оставил восторженные описания красот здешней природы, а также свидетельство того, что и в те времена, в XIX веке, через город проходило значительное число торговых караванов. По его описаниям, в городе имелось большое количество курганов, по-видимому, каких-то древних захоронений.

Из записок известно, что на таразском базаре имелись в наличии «…лавки с медными, чугунными и железными изделиями, лавки с тканями, коврами, русскими сукнами, лавки с урюком, изюмом, орехами, чаем, сахаром, табаком, глиняной посудой местного производства, свечами, салом, писчей бумагой. В харчевнях вкусный палау (плов) и пельмени». Практически тот же кулинарный ассортимент, что и сегодня в современных заведениях.

Из записок видно, как, оказывается, изменился климат в Таразе и Жамбылской области за полтора века. Зимние морозы в XIX веке стабильно продолжались с октября по март, зимой город утопал в снегах, которые не таяли во всё продолжение зимнего времени, притом часты были снежные бураны. Всё это разительно отличается от нынешних довольно теплых зим.

Далее в записках читаем: «В четырехстах саженях от крепости (имеется в виду существовавшая тогда цитадель Аулие-Аты) находится кладбище, среди которого полуразвалившийся кирпичный памятник святого отца по имени Караган… Могила этого святого человека послужила поводом названия крепости… Сюда собирались богомольцы, построили город, для безопасности возвели укрепленную цитадель».

«Однообразный вид городских построек, — записал в своем путевом дневнике генерал-майор Черняев, — смягчается разведенными как в городе, так и в его окрестностях, садами, состоящими преимущественно из ивы, тополя и тала, прохладная тень которых служит отрадным убежищем для азиата во время невыносимого дневного жара. В весьма немногих садах есть виноградные лозы и яблони, урюковые и грушевые деревья, но часто бывающие северо-западные ветры и сильные зимние бураны не позволяют им приносить плоды».

Сейчас на месте тех дивных лугов, так восхитивших некогда проезжего адъютанта, находится городская застройка – микрорайоны, ЦКЗ «Баласагун», Молодежный досуговый центр с кинотеатром, учреждения здравоохранения (БСМП), образования (школы, вузы), парки и скверы, центральная мечеть «Аулие-Ата» и православный храм Успения Божией Матери. Украшением этой части города сегодня является парк Первого Президента.

Начальник Аулие-Атинского уезда, любитель-краевед Василий Андреевич Каллаур в протоколе заседания общего собрания членов Туркестанского кружка любителей археологии от 5 мая 1897 года писал об уникальном мавзолее Айша-биби: «Мазар этот с провалившимся куполом имеет вход с южной стороны, а гробница имеет направление с юга на север. По моему мнению, он заслуживает внимания по своей древней архитектуре. Я уже давно стал собирать сведения от местных жителей о Карахане и о мазаре Аулие-Ата, но удалось собрать сведений немного».

Историк и библиограф Средней Азии Александр Васильевич Панков в статье «Мазар Карахана» привел полное визуальное описание памятника и собрал у старожилов города информацию о Карахане. На сегодняшний день это уникальные исторические данные: «Мазар Карахана, находившийся прежде около Аулие-Ата, при въезде в город из Ташкента, а теперь в черте городского поселения, вблизи русского храма, не особенно бросается в глаза. Во-первых, потому что стоит за деревьями, а во-вторых, потому, что обращен к улице задней стороной, сильно размытой и разрушающейся от времени. На нем хорошо сохранились только два его минарета, украшенные цветной глазурью, которые только и бросаются в глаза. Но что особенно достойно внимания, это правильность и симметричность постройки, сделанной из прекрасного китайского кирпича (имеется в виду жженный кирпич)».

Историк-востоковед Жозеф Антуан Кастанье, специализирующийся по Средней Азии, в своем труде «Надгробные сооружения киргизских степей» так описал мавзолей Карахана: «Несмотря на невзгоды времени, он еще сохранил свою грандиозность. Фасад его слегка скрывается деревьями. Эта часть наиболее сохранившаяся и наиболее интересная. Некоторые из рисунков передней стены имеют вид креста. По преданию эта могила содержит останки одного уйгурского или карлукского князя, который первый из древних тюрок принял ислам».





В записках аулиеатинского санитарного врача, составленных в 20-х годах XX столетия, сохранилось описание, как тогда выглядела улица Кауфманская, нынешняя центральная Толе би, являвшаяся одной из четырех основных городских улиц того периода.

Улица Кауфманская была достаточно широкой и прямой, здесь наблюдалось довольно оживленное движение транспорта – повозки, частные извозчики, верховые на лошадях. Остальные улицы города Аулие-Ата были неширокими и извилистыми. По обе стороны немощеных аулиеатинских улиц были арыки с насаженными вдоль них пирамидальными тополями, так что кое-где сохранившиеся в областном центре на сегодняшний день огромные старые тополя являются, по сути, историческими раритетами.

Что касается чистоты и благоустройства улиц, то эта проблема и в те стародавние времена была актуальной. Как пишет этот санитарный врач: «Очистка улиц производится не везде аккуратно. Сточных канав нет, поэтому после дождя вода с грязью идут в те же арыки». Уже в те времена в городе велась борьба с предприятиями, загрязняющими окружающую среду.

Для полноты картины можно добавить, что в 20-е годы XX века город Аулие-Ата занимал территорию в девять тысяч гектаров. Планировка застроек практически отсутствовала, а о генплане тогда и не слыхивали. Каждый был «сам себе режиссер». Но, тем не менее, часть старинных саманных построек сохранилась и по сей день. Водоснабжение города осуществлялось частично из вырытых в частном порядке колодцев, частично из природных ключей, бивших на всем протяжении рек Карасу и Талас. Эту ключевую воду развозили специальные водовозы.

Город имел три бани, два кладбища, восемь мечетей и две церкви. Экономический потенциал составляли и обеспечивали население рабочими местами два базара, два водочных завода, пивной и винный заводы, шерстомойка, кожевенный и свинцеплавильный заводы, а также конезавод.

С наступлением сумерек все улицы и переулки Аулие-Аты погружались во тьму. Электрического освещения, равно как и какого другого, тогда не предусматривалось. По этой ли причине, или по какой другой, но рождаемость о ту пору значительно превышала смертность, и демографические показатели росли, несмотря на сложную экономическую ситуацию того времени. При населении в 24 тысячи с лишним человек естественный прирост составлял четыре человека на тысячу.

Советский писатель Дмитрий Фурманов, направлявшийся в начале 20-х годов XX века в город Верный, в своей повести «Мятеж» пишет: «В густые вечерние сумерки подъезжали к Аулие-Ата. Последние версты до окраины города, где разбросалось кладбище, изрезаны оврагами, испещрены глубокими зияющими норами: здесь любимые волчьи места. Рассказывают, будто здесь совсем недавно волчья стая бросилась ввечеру на верхового киргиза, и наутро от гнедой кобылки нашли только горсть волос, а от несчастного наездника — дырявые, старые баретки…». По нынешним временам кладбище и овраги здесь сохранились, но волков и прочих представителей фауны уже нет.

За свою более чем двухтысячелетнюю историю город Тараз испытал периоды расцвета и упадка, разрушительных войн и возрождения, пережил множество переименований. В средние века город собирал богатую дань с проходящих торговых караванов, развивал ремесла, культуру, искусства. Своих послов сюда отправляли из Византии, искавшей союзников среди тюрков Средней Азии.

Однако после XIII века Тараз теряет былое могущество и на многие столетия погружается в запустение. И только в XIX веке возрождается под новым именем Аулие-Ата. В начале XIX века люди начали селиться близ могилы легендарного хана Карахана из династии Караханидов, прозванного «Аулие-Ата».

Сегодня Тараз — областной центр Жамбылской области с почти полумиллионным населением, крупный индустриальный и культурный центр южного Казахстана.