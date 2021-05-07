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Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Мая 2021, 16:28
Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ -Распоряжением Президента АР Ильхама Алиева город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Город Шуша исторически был одним из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана. В 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева было принято постановление «Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником». В результате этого постановления были предприняты важные шаги по охране памятников в Шуше, увековечению памяти выдающихся деятелей культуры и искусства.

8 ноября 2020 года азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Безотлагательно была проведена инвентаризация ущерба, нанесенного городу, его историко-культурному наследию и природе, начаты восстановительные работы.

Как отмечается в распоряжении Президента АР, Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана, в целях восстановления исторического облика города, возвращения его былой славы и возобновления содержательной культурной жизни, а также пропаганды на международной арене как яркой жемчужины многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства.


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