24 Мая 2022 19:47

Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира

ШАМАХЫ. АЗЕРТАДЖ -КАЗИНФОРМ - Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира на 2023 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Решение об этом принято на 7-м заседании министров туризма Организации тюркских государств и 17-м заседании рабочей группы по туризму.