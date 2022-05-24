20:57
24 Мая 2022 19:47
Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира
ШАМАХЫ. АЗЕРТАДЖ -КАЗИНФОРМ - Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира на 2023 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Решение об этом принято на 7-м заседании министров туризма Организации тюркских государств и 17-м заседании рабочей группы по туризму.
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