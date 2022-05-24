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Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира
24 Мая 2022 19:47

Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира

ШАМАХЫ. АЗЕРТАДЖ -КАЗИНФОРМ - Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира на 2023 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Решение об этом принято на 7-м заседании министров туризма Организации тюркских государств и 17-м заседании рабочей группы по туризму.


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