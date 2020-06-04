Город Шалкар Актюбинской области могут закрыть на карантин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 19 случаев коронавирусной инфекции выявлено в городе Шалкар Актюбинской области. В случае ухудшения ситуации Шалкар могут закрыть на карантин. Об этом рассказала в ходе брифинга руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 27 мая по 3 июня в городе Шалкар зарегистрировано 19 случаев КВИ. Один случай связан с тем, что житель Актобе поехал к родственникам в Шалкар для проведения отпуска. Ранее он был в контакте с заболевшим. По приезду у него и его близкого контакта были взяты анализы ПЦР. В результате, в его семье положительные результаты выявлены у 5 человек - дети, супруга, отец. Остальные 13 случаев в городе Шалкар выявлены в ходе планового тестирования. Все пациенты помещены в провизорный госпиталь», - говорит Н.Беркимбаева.





Она также отметила, в случае ухудшения ситуации будет введен режим карантина в городе.

«Прирост по Шалкару составил свыше 7 процентов. Мы мониторим все ограничительные мероприятия по области и по Шалкару. Сегодня будет принято решение, если ситуация ухудшится, то будет введен режим карантина в городе», - сказала Н.Беркимбаева.