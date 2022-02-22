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Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК

22 Февраля 2022 09:51
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Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На прошлой неделе прошел брифинг с участием вице-министра здравоохранения. Он не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Прошу обратить на это внимание. Это негативно влияет на всю работу Правительства. Поручаю членам Правительства быть в тесном контакте с журналистами. Мы должны быть открытыми для общества», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, главная задача Правительства - каждое принятое решение мы должны разъяснять и учитывать мнение общественности.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется. Большинство регионов уже в «зеленой» зоне. Тем не менее, мониторинг за эпидемиологической ситуацией нужно сохранять. По поручению Главы государства продолжаются послабления для бизнеса и населения. Вместе с тем, акиматам необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения, во всех регионах для этого имеется достаточное количество вакцин», - отметил Премьер.

«По ревакцинации самый низкий охват в столице и Атырауской области. Прошу акимов отстающих регионов усилить контроль за данной работой», - добавил глава Кабмина.

Напомним, до 1,2 тысячи снизился прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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