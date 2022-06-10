10 Июня 2022 18:37

Город развиваем с вовлечением жителей – аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что город развивается с вовлечением жителей, о потребностях которых узнают во время посещения объектов и объездов, а также во время приема граждан и личных встреч с астанчанами, передает МИА «Казинформ».

«Провел еженедельный прием граждан. Учитывая основные поступающие вопросы, ранее мы открыли центр поддержки института семьи «Жануя» (соцвопросы), Единый центр по оказанию услуг в сфере жилья, центр городских услуг «iQala». Данные центры позволяют охватывать помощью значительную часть горожан.

По поручению Главы государства значительно увеличили объем строительства социального доступного жилья, учебных и медицинских заведений, продолжаем планомерно развивать жилые массивы, строить мосты и дороги, подводить инженерную инфраструктуру и др.

Город развиваем с вовлечением жителей. Помимо личных приемов граждан также встречаемся с горожанами непосредственно на объездах, районных встречах и др. Часть вопросов мы реализуем в этом году, по другой части готовим задел на следующие годы. Так как на решение системных вопросов необходимо больше времени: подготовить проектно-сметную документацию, определить подрядчика, выделить финансирование и уже после приступать к строительству», - написал аким столицы.



