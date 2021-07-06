Город Нур-Султан: летопись Независимости Казахстана отражена в архитектуре столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана завораживает небоскребами, необычными постройками, в которых можно разглядеть самые разные образы. Горожанам даже не стоит задумываться о выборе локации для фотосессии. Каждое здание в Нур-Султане своеобразное и интересное. Порой даже кажется, что частичку разных стран просто переместили в сердце Евразии – в молодой и современный город мечты. Но для тех людей, которые давно живут в этом городе, все изменения в облике столицы являются своего рода летописью развития независимого Казахстана - от небольшого целинного городка до современного мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Монумент «Байтерек»

Главным архитектурным объектом столицы по праву можно считать «Байтерек», куда частенько заглядывают туристы. Башня была построена как символ переноса столицы из Алматы в Акмолу. А ведь раньше на этой большой площадке располагался аэровокзал аэропорта Целинограда.

Фотография из Государственного архива Нур-Султана



«Позже в период освоения целины аэропорт перенесли на то место, где он находится сейчас. А на месте прежнего аэропорта расположилось здание ДОСААФ. Строительство монумента началось 25 октября 1996 года и завершилось 30 августа 2002 года», - рассказала руководитель научно-исследовательского отдела Государственного архива Нур-Султана Газиза Исахан.

Фотография из Государственного архива Нур-Султана





Значимость Байтерека, как символа нового этапа в жизни Казахстана, подчёркивается художественной композицией «Аялы алакан» с оттиском правой руки Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, расположенной на высоте 97 метров, что символизирует собой 1997 год — год провозглашения Астаны новой столицей государства и соответственно новую точку отсчёта в истории страны. В центре установлен деревянный глобус с автографами представителей 17 религий мира, символизирующий единство всех религий.

Президентская резиденция «Акорда»

В центре новой столицы суверенного Казахстана возведен уникальный по художественному значению и масштабам архитектурный ансамбль. Главная его составляющая – Акорда – резиденция Президента РК. Ее строительство началось в 2001 году. Работу над проектом вели известные архитекторы Европы и Казахстана, в их числе прославленные европейские дизайнеры М.Гуалаци и А.Мольтени. Разработка интерьеров в национальном стиле велась на основе консультаций академика К.Монтахаева. Официальная презентация новой резиденции состоялась 24 декабря 2004 года.

Фотография из личного архива известного фотографа Шукир Шахая





Обсуждение проекта здания «Акорды», 2003 год. Фотография из Государственного архива Нур-Султана





«Название резиденции Главы государства несет в себе глубокое смысловое значение. В прямом переводе «Акорда» означает «Белая ставка». В цветовом решении фасадов и интерьеров резиденции преобладают белый цвет и светлые тона. «Белый» в семантике тюркской культуры в первую очередь означает священный. Это понятие олицетворяет радость и благополучие, искренность и благородство, честь и добро. Белый как основной, ведущий цвет присутствует во множестве оттенков – от собственно белого до цвета слоновой кости. Золотой, синий и зеленый цвета дополняют колористическую нагрузку», - отметила Газиза Исахан.

В качестве ключевых пунктов главной оси архитектурного комплекса Астаны выступают: «Хан Шатыр» – «Байтерек» – «Акорда» – «Дворец мира и согласия» – «Қазақ елі». Композиционная ось архитектурного ансамбля воплощает идеи сохранения преемственности традиций Великой степи, продвижения евразийской культуры толерантности и созидания сильного Казахстана как части современной мировой цивилизации.





Дворец мира и согласия

Одна из главных достопримечательностей столицы – Дворец мира и согласия. Отметим, что этот объект был построен специально для проведения Конгресса лидеров мировых и традиционных религий. Архитектором выступил сэр Норман Фостер. Строительство завершилось в 2006 году.

«Идея создания Дворца мира и согласия принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву, она была представлена им на первом Съезде мировых и традиционно-национальных религий, проходившем 23-24 сентября 2003 года в Астане», - отметила Газиза Исахан.

С тех пор Пирамида стала центром религиоведения и веротерпимости.





Центральный концертный зал «QAZAQSTAN»

Самые яркие музыкальные и торжественные события проходят в центральном концертном зале «QAZAQSTAN» - одном из самых больших концертных залов в мире. Идея создания уникального комплекса была предложена Елбасы, позже в преддверии Дня Независимости 16 декабря 2009 года ЦКЗ был открыт Первым Президентом.

По словам Газизы Исахан, известность ЦКЗ «QAZAQSTAN», автором которого является один из самых известных мировых дизайнеров Манфреди Николетти, такая же, как и у Сиднейского оперного театра в Австралии.

«Цветок пустыни» - так называл свое творение сам маэстро. Авангардный облик концертного зала, сочетающий в себе гармонию музыки и прекрасной природы, отражает дух нашей прекрасной столицы.

Фотография из личного архива известного фотографа Шукир Шахая





ЦКЗ «QAZAQSTAN» впечатляет своей многофункциональностью и совершенной акустикой. Высокий уровень эстетики и акустики при сохранении оптимальной видимости с любой точки зала – главная особенность концертного зала. Так этот зал стал частью мирового творческого пространства. Здесь выступают не только отечественные артисты и творческие коллективы, но и именитые зарубежные звезды искусства.





Мечеть «Хазрет Султан»

Духовное спокойствие и умиротворение горожане находят в одной из главных мечетей «Хазрет Султан», строительство которого было начато в июне 2009 года. В разные периоды было задействовано от 1000 до 1500 человек. 6 июля 2012 года состоялось открытие мечети, которая пополнила список уникальных объектов столицы. По предложению Елбасы Нурсултана Назарбаева мечеть назвали «Хазрет Султан», что означает «Святейший Султан». Как известно, «Хазрет Султан» — один из эпитетов суфийского шейха Ходжи Ахмеда Ясави, автора «Диван-и Хикмет», чей мавзолей находится в Туркестане.

Фотография из личного архива известного фотографа Шукир Шахая





Здание построено в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. Расположенная на правом берегу реки Есиль мечеть соседствует с Дворцом мира и согласия и монументом «Қазақ Елі». Она может вместить пять тысяч молящихся, а в праздничные дни — до 10 тысяч человек.





ТРЦ «Хан Шатыр»

Что касается развлекательных объектов столицы, туристы и горожане коротают время в торгово-развлекательном центре «Хан шатыр», который является самым большим шатром в мире. Здание открылось 6 июля 2010 года. «Хан Шатыр» вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Это здание является первым и единственным лайфстайл-центром в столице, который объединяет шоппинг и развлечения мирового уровня под одной крышей. Спроектированный знаменитым британским архитектором Норманом Фостером «Хан Шатыр» стал крупнейшим сооружением шатровой формы в мире, а также самым большим торговым центром в Казахстане, обладающим уникальным внешним видом.





Театр оперы и балета «Астана Опера»

Одним из главных культурных объектов по праву можно называть театр оперы и балета «Астана Опера», который был открыт в 2013 году по инициативе Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Фотография из личного архива известного фотографа Шукир Шахая





Этот крупнейший театр Центральной Азии построен с учетом лучших классических традиций мирового зодчества, при этом в архитектуре подчеркнут казахский национальный колорит. Его техническое оснащение отвечает мировым стандартам.

«Здесь гастролировали миланский театр Ла Скала, неаполитанский «Сан-Карло», генуэзский «Карло Феличе», Национальная парижская опера, Мариинский театр Санкт-Петербурга, другие. В рамках ЭКСПО-2017 прошел ХХV Международный конкурс вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго.





Фонд Первого Президента Нурсултана Назарбаева

Еще одно интересное здание, расположенное в центре столицы - Фонд Нурсултана Назарбаева – это крупнейший некоммерческий фонд в стране, деятельность которого строится на принципах профессионального управления и системности всех проектов.

Фотография из личного архива известного фотографа Шукир Шахая





Фонд создан в 2000 году по личной инициативе Нурсултана Назарбаева. Сегодня организация реализует свои проекты, с гордостью претворяя идеи Первого Президента Казахстана, направленные на повышение конкурентоспособности человеческого капитала и формирование новой генерации казахстанцев.

Работа Фонда направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие социальных проектов и гражданских инициатив, развитие конкурентоспособного экспертно-аналитического центра.

Шабыт: Казахский национальный университет искусств

Колыбелью просвещения и центром национального профессионального музыкального образования, культуры и искусства является Казахский национальный университет искусств. Отечественный вуз воспитал несколько поколений талантливых музыкантов, хореографов, искусствоведов, культурологов, сотрудников библиотек и педагогов.

Фотография из личного архива известного фотографа Шукир Шахая





Казахская национальная академия музыки была образована 31 марта 1998 года при поддержке Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Согласно постановлению Правительства Казахстана от 12 октября 2009 года Казахская национальная академия музыки получила новый статус и была переименована в Казахский национальный университет искусств, в этот же год университет переехал в новое здание, расположенное в Нур-Султане.





ЭКСПО

В завершение, конечно же, стоит упомянуть о сферическом здании «Нур Алем» - части Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Выставка прошла в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Тема выставки - «Энергия будущего». В ЭКСПО-2017 приняли участие 115 государств и 22 международных организации, посетили около 4 млн человек, из которых 500 тысяч приехали из других стран.

Фотография из Государственного архива Нур-Султана





Главным объектом выставки стало сферическое здание «Нур Алем», высота которого составляет 100 метров, а диаметр - 80 метров. «Нур Алем» является самым высоким зданием сферической формы, уступая в диаметре на 30 метров арене Эрикссон-Глоб в Стокгольме.

Фотография из Государственного архива Нур-Султана





Среди архивных фотографий читателям представлена фотография Елбасы Нурсултана Назарбаева, закладывающего капсулу комплекса ЭКСПО 2017.

Сейчас после завершения выставки «Нур Алем» стал одним из главных мест посещения туристов. А в пустующих павильонах расположились университеты и предприятия.