Город-госпиталь – в Петропавловск в годы войны везли тысячи раненых солдат

В годы войны в Северо-Казахстанской области располагались пять эвакуационных госпиталей. Три из них – в Петропавловске. Как работали госпитали – корреспонденту агентства Kazinform рассказала директор областного государственного архива Сауле Маликова.

Город-госпиталь — так можно назвать Петропавловск в военный период. Эвакогоспитали были сосредоточены в центральной части. Госпиталь № 3595 разместили на базе 1-й советской больницы, № 2446 — физиолечебницы, № 3813 — в доме пионеров и в здании школы.

— 26 ноября 1941 года руководители города и области получили телеграмму следующего содержания: «Срочная. Петропавловск. Решением Военного Совета Средне-Азиатского округа в Петропавловск следует эвакогоспиталь № 3813. Просим обеспечить помещением на 1000 коек и квартирами 200 сотрудников, также топливом и транспортом для перевозки госпитального имущества, начальник госпиталя Аверкиев, военный комиссар Курович». Эвакогоспиталь № 3813 прибыл из Ростова-на-Дону и в Петропавловске выполнял функцию сортировочных госпиталей. В 1942–1943 годах в госпитале № 3813 на 100 коек работало протезное отделение. К весне 1942 года в Петропавловске было развернуто 3 эвакогоспиталя: ЭГ-2446 (начальник — военврач ІІІ ранга Адамов, военком — политрук Писковой), ЭГ-3595 (начальник — военврач ІІ ранга Купицкий, военком — старший политрук Леонтенко), ЭГ-3813 (начальник — военврач ІІ ранга Авернеев, военком-батальонный комиссар Поляков). Вместимость госпиталей составляла 720, 500 и 900 коек, соответственно. Однако раненых было гораздо больше, — рассказала Сауле Маликова.

В городе первых раненых принимал госпиталь № 3813, образованный из выпускников фельдшерско-акушерской школы и размещался он в зданиях центра города, удаленных друг от друга на 1,5-2 км. Здесь в основном были люди с психоневрологическими заболеваниями и контуженные.

В июле 1941-го года сформировался госпиталь № 3595 на базе медперсонала областной больницы и возглавлял его Федор Михайлович Макроцсов — главный врач больницы. Здесь были раненые с нейрохирургическими, челюстно-лицевыми, глазными и отоларинголочискими заболеваниями. Расформирован он был в марте 1943-го года. В том же 1941-м году начал свою работу эвакогоспиталь № 2446, который разместили на территории областной больницы.

— Кадры среднего медперсонала пополнялись за счет выпукников школы медсестер города Петропавловска, врачи приезжали из других городов или же после ранения. Постановлением бюро обкома КП (б) Казахстана от 13 октября 1941 года был создан областной комитет помощи по обслуживанию бойцов и командиров, находящихся в госпитале. На комитет возлагалась организация широкой помощи всех североказахстанцев в деле обслуживания раненых и повседневный контроль и наблюдение за работой госпиталей. Люди в госпиталях работали в трудных условиях: несвоевременным водообеспечением, перебоями продовольствием и отсутствием транспорта для их доставки, — отметил Сауле Маликова.

По документам, в госпитале № 3813 в период с 1-го января по 25-е июля 1942-го года при каждом отделении были организованы кружки по ликвидации неграмотности и малограмотности. За этот период обучено 94 человека неграмотных и 115 человек малограмотных. Из числа инвалидов подготовлено 12 счетоводов, которые потом работали в колхозах. С 23-го августа по 23-е сентября 1942-го года в эвакогоспитале № 3595 вся политико-массовая работа проводилась по плану, составляемому на каждые две недели с таким расчетом, чтоб все раненые бойцы, командиры и политработники, находящиеся на излечении, были бы в центре внимания политработников и медицинского персонала.

— В декабре 1941-го года Бюро Северо-Казахстанского обкома партии обратилось к руководству Булаевского, Мамлютского, Полудинского районов с просьбой изыскать возможность обеспечить выздоравливающим раненым красноармейцам двухнедельное или месячное пребывание в селах для накопления сил. Вскоре интернаты были открыты. В середине июня 1942-го года в трех госпиталях Петропавловска насчитывалось более двух тысяч раненых бойцов и командиров. Из архивных данных — за первый год из числа выписанных раненых 71% возвращался в Красную Армию. К началу 1943-го года смертность среди раненых несколько снизилась. Число врачей превысило 60 человек. Сложнейшие операции проводил доктор медицинских наук профессор Альпин. Среди врачей пятеро имели степень кандидата медицинских наук, — рассказала С. Маликова.

Врачи и медсестры старались сделать все возможное для солдат, но более 400 человек скончались от полученных в боях ран. На старом кладбище по улице Мусрепова есть шесть братских могил, в которых покоятся солдаты, умершие в госпиталях Петропавловска. Еще в двух могилах похоронены экипажи летчиков, которые тоже скончались в госпиталях города.