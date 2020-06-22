«Город без заборов» - в столице создают условия для пешеходов и велосипедистов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр урбанистики намерен реализовать концепцию «Город без заборов», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана.
Как пояснили в управлении, это означает, что в общественных местах города будут убирать заборы.
Согласно предоставленной информации, активисты провели переговоры с представителями районных акиматов и владельцами различных объектов для устранения барьеров и создания открытой и дружелюбной среды.
Главная цель - создание общественных пространств без преград для пешеходов и велосипедистов.
Как отметил руководитель Центра урбанистики Елнар Базыкен, уже демонтированы заборы в парке Жерұйык, планируется провести такую работу вокруг Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и во всех микрорайонах поэтапно.
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