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    14:46, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Город Атырау остаётся очагом распространения КВИ в регионе

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки Covid-19 подтвердился у 77 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 77 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 56 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе выявлено 6 заболевших.

    Заболевание у 31 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 46 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 435 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получает лечение 2 691 человек, в модульной больнице - 143, во второй областной больнице – 137 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 61, в кардиоцентре - 12, в ж/д больнице - 14 пациентов, в областной больнице - 10, в общежитиях - 31, в районных инфекционных стационарах - 137. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 127 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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