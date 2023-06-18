Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будущие защитники Отечества учатся обустраивать быт походного лагеря, самостоятельно готовить еду. Первыми в палаточный лагерь прибыли воспитанники военно-патриотических клубов «Киров», «Юные пограничники департамента Пограничной службы» и им. Бориса Керимбаева общеобразовательной школы №95. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Ребята проходят семидневную программу горной подготовки, они обучаются элементам скалолазания, горного туризма и альпинизма. Главная цель таких лагерей – организация отдыха детей, включающего военно-прикладное и патриотическое воспитание юнармейцев», – отметил военрук общеобразовательной школы №95 Бахытжан Перимбетов.

Работа организована совместно с департаментами по делам обороны города Алматы, Пограничной службы Алматинской области и детско-юношеским военно-патриотическим движением «Жас сарбаз».

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Лагерь, как и в предыдущие годы, походный. Каждый день – новые тропы, вершины и горизонты. В программе горной подготовки предусмотрены обязательные восхождения на несколько вершин, в зависимости от возрастной категории воспитанников.