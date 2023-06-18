04:21, 18 Июнь 2023 | GMT +6
Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будущие защитники Отечества учатся обустраивать быт походного лагеря, самостоятельно готовить еду. Первыми в палаточный лагерь прибыли воспитанники военно-патриотических клубов «Киров», «Юные пограничники департамента Пограничной службы» и им. Бориса Керимбаева общеобразовательной школы №95. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
«Ребята проходят семидневную программу горной подготовки, они обучаются элементам скалолазания, горного туризма и альпинизма. Главная цель таких лагерей – организация отдыха детей, включающего военно-прикладное и патриотическое воспитание юнармейцев», – отметил военрук общеобразовательной школы №95 Бахытжан Перимбетов.
Работа организована совместно с департаментами по делам обороны города Алматы, Пограничной службы Алматинской области и детско-юношеским военно-патриотическим движением «Жас сарбаз».Лагерь, как и в предыдущие годы, походный. Каждый день – новые тропы, вершины и горизонты. В программе горной подготовки предусмотрены обязательные восхождения на несколько вершин, в зависимости от возрастной категории воспитанников.