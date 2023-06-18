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    04:21, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы

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    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будущие защитники Отечества учатся обустраивать быт походного лагеря, самостоятельно готовить еду. Первыми в палаточный лагерь прибыли воспитанники военно-патриотических клубов «Киров», «Юные пограничники департамента Пограничной службы» и им. Бориса Керимбаева общеобразовательной школы №95. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Ребята проходят семидневную программу горной подготовки, они обучаются элементам скалолазания, горного туризма и альпинизма. Главная цель таких лагерей – организация отдыха детей, включающего военно-прикладное и патриотическое воспитание юнармейцев», – отметил военрук общеобразовательной школы №95 Бахытжан Перимбетов.

    Работа организована совместно с департаментами по делам обороны города Алматы, Пограничной службы Алматинской области и детско-юношеским военно-патриотическим движением «Жас сарбаз».

    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
    Лагерь, как и в предыдущие годы, походный. Каждый день – новые тропы, вершины и горизонты. В программе горной подготовки предусмотрены обязательные восхождения на несколько вершин, в зависимости от возрастной категории воспитанников.
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    Теги:
    Алматы Восточно-Казахстанская область Армия Образование школа
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