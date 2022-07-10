10 Июля 2022 16:29

Горные ущелья Жамбылской области – мистика, природные красоты и эликсир молодости

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Окруженный со всех сторон горными грядами город Тараз имеет уникальный климат – более мягкий в сравнении с другими районами Жамбылской области. Но летом горожане стремятся выехать из душного города, загрязненного выхлопными газами, в окрестные горные ущелья, манящие прохладой, чистым воздухом и природными красотами. О туристических маршрутах по горным ущельям жамбылского региона - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Природные ландшафты Жамбылской области впечатляют разнообразием, богатством и неповторимой красотой. Представители отечественной сферы туризма всегда отмечали, что никакой другой регион Казахстана не одарен так щедро живописными красотами, историческими памятниками, как Жамбылская область, имеющая в своем арсенале заповедные уголки природных красот и практически полный набор природно-климатических зон.

В жамбылском регионе можно за один день проехать несколько природных зон. В песчаных пустынях полюбоваться барханами, затем через широкие степи постепенно добраться до гор и подняться до альпийских лугов с потрясающей красоты разнотравьем и снежными вершинами. Туристические компании региона и разрабатывают такие маршруты, которые начинаются в пустынных песках, где весной потрясающе красиво, и заканчиваются красотами альпийских лугов и холодом вечных снегов в отрогах Тянь-Шаня.

Привлекают туристов и живописные горные ущелья, которые имеются на территории Жуалынского, Меркенского, Кордайского районов.

Край тысячи родников и тысячи батыров

Уникален Жуалынский район, в 60 км от Тараза, этот район издавна называют «краем тысячи родников и тысячи батыров». Жуалы с древности славились девственной природой и плодороднейшими почвами. Из недр этой благословенной земли бьет чистейшая родниковая вода.

Жуалы простираются вдоль подножия горных хребтов Кулана, Боролдая, Кошкараты. Здесь расположено живописное озеро Биликоль, горный каньон Коксай, отроги Западного Тянь-Шаня. А ущелье Бериккара в Жуалах официально признано мировой родиной тюльпанов.

В 1926 году на территории Жамбылской (Жуалынский район) и частично Туркестанской областей был основан знаменитый республиканский Аксу-Джабаглинский заповедник, ставший самым первым заповедником в Казахстане и первым в Центральной Азии получившим статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Природа отрогов Западного Тянь-Шаня, где расположились Жуалы, удивляет и поражает. Здешние альпийские луга, находящиеся на 2000-метровой высоте над уровнем моря, насыщены разнотравьем, А чистый жуалынский воздух эликсиром молодости вливается в тело и заряжает энергией и здоровьем. Таким здоровьем издавна заряжались таразские правители, отдыхавшие здесь в своих летних резиденциях.

А теперь местные жители отправляются на выходные в горные ущелья отдохнуть и набраться сил.

Коксай – мистическая красота

В Жуалынском районе есть горный каньон Коксай, образованный рекой Коксай, которая берет начало в ледниках и при выходе с гор прорезает Жуалынское плато, образуя причудливые формы скал. Так и получился каньон, пользующийся особенной популярностью у иностранных туристов.

Коксай – самое восточное ущелье заповедника Аксу-Джабаглы. По этому ущелью проходит граница Казахстана с Киргизией, совпадающая с границей заповедника, в состав которого территория ущелья входит с 90-х годов 20-го века.

В низовьях ущелья Коксай можно полюбоваться тугайными лесами, арчевыми редколесьями. Здесь произрастают редкие и исчезающие виды березы таласской и тянь-шаньской, мелколиственной ивы, туркестанской рябины, кустарниковой и древовидной арчи. Далее, по мере подъема к вершинам ущелья, можно встретить горные субальпийские луга и лугостепи.

Это настоящий генофонд ценных декоративных и лекарственных видов растений. В их числе зверобой, тысячелистник, зезифора, коровяк, тмин самаркандский, кипрей, ромашка пахучая, шалфей мускатный, эфедра хвощовая, различные виды тюльпанов, водосбор темно-пурпурный.

Каньон Коксай и ущелье Аксу-Джабаглы пользуются огромной популярностью у туристов, альпинистов и парапланеристов.

Аксай - здесь воздух чист, как поцелуй ребенка

Аксайское ущелье расположено в Жуалынском районе в 12 километрах от райцентра села Бауыржана Момышулы. Даже эти километры по пыльному бездорожью не останавливают желающих полюбоваться природными красотами Аксая, где чистейший пьянящий воздух напоен ароматами трав и цветов. Вдоль ущелья грохочет ледяная вода горной речки - эту воду можно без опаски пить, она стекает прямо с тающих ледников, их белые шапки видны в глубине ущелья.

Поражает биоразнообразие Аксайского ущелья – деревья, травы, кустарники, цветы благоденствуют под лучами щедрого солнца и в прохладе горного ущелья, которое относится к отрогам Тянь-Шанского Алатау.

Жуалынцы утверждают, что в этих местах запросто можно встретиться «лицом к лицу» с медведем, волком, архаром, лисой и другими представителями богатой фауны этого края. На вершинах гор Аксайского ущелья пасутся стада лошадей. Чабаны загоняют их по крутым горным тропам на самую верхотуру, потому что там, по их мнению, самая свежая и сочная трава. Отсюда и удивительный вкус жуалынского кумыса, который, кстати сказать, местные женщины взбивают в специально сделанных деревянных ступах, добавляя лекарственную травку чабрец, во множестве произрастающую в ущельях и на равнине.

Бериккара – родина тюльпанов, горные пейзажи и древности

Удивительные природные и исторические места Жамбылской области привлекают отечественных и зарубежных туристов.

В Жуалах находится и знаменитое ущелье Бериккара, официально признанное мировой родиной тюльпанов. Именно отсюда они попали в Голландию, которая сегодня экспортирует тюльпаны по всему миру. Помимо эндемиков, здесь произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды Грейга и Кауфмана занесены в Красную книгу и охраняются государством.

Уникальное по красоте и разнообразию природной растительности ущелье Бериккара находится в 60 километрах от Тараза. Это излюбленное место отдыха жамбылцев. С советских времен сюда в период летних каникул приезжают отдыхать школьники. Здесь находятся зона отдыха (бывший пионерский лагерь) и центр детского и семейного отдыха. Сюда приезжают семьями, чтобы с пользой для здоровья провести время. Здесь имеется все, чтобы людям было удобно. Для любителей пеших прогулок разработаны безопасные туристические маршруты по горам.

Во время летних каникул в ущелье Бериккара поправляют здоровье дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с дополнительными потребностями, воспитанники детских домов. В остальное время сюда приезжают все, кто желает погулять по живописным склонам гор Каратау, подышать целебным воздухом жуалынской земли, которую уроженец этих мест писатель и полководец Бауыржан Момышулы в одном из своих произведений назвал маленькой Швейцарией.

Комфортный отдых на чистом воздухе в сочетании с туристическими горными пешими тропами и возможностью прикоснуться к древностям делает этот уголок жамбылского региона неповторимым и притягательным.

В ущелье Бериккара соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. В местном природном заказнике произрастают единственная в мире реликтовая роща бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода. Кроме того, здесь обитают исчезающие животные (каратауские архары, индийский дикобраз) и птицы (райская мухоловка).

На подступах к ущелью имеется комплекс из пятисот сакских курганов, датируемых VI веком до н. э. По утверждению историков, именно в этих краях Чингисхан останавливался со своим многочисленным войском.

Макпал – территория чистого воздуха и прекрасных пейзажей

В Жамбылской области много удивительных по красоте мест, привлекающих туристов и просто отдыхающих. Одно из таких - ущелье Макпал, находящееся в Рыскуловском районе, на северном склоне Кыргызского Алатау.

Ущелье раскинулось на площади приблизительно в 20 тысяч гектаров, на высоте 2 800 метров над уровнем моря и относится к среднегорной зоне. Ущелье уникально своими привольными лугами с разнотравьем.

В верхней гористой части произрастают тугайные леса из редких эндемичных видов березы таласской и тянь-шаньской, дикорастущих яблонь Сиверса, груш Регеля, боярышника.

Ущелье Макпал имеет альпийские и субальпийские луга с богатым видовым разнообразием декоративных и лекарственных трав, среди них краснокнижные и исчезающие виды - пион, тмин, солодка, девясил, горечавка, вероника, ирисы, тюльпаны Грейга, Кауфмана, Альберта и многие другие.

Жамбылская область – возможно все!

Туристический бренд сегодня имеет практически каждый город Казахстана. Так, Алматы – это горы Алатау, высокогорный каток Медео, крутые спуски горнолыжного Чимбулака. Сарыагаш известен, как лечебная зона уникальных целебных источников. Туркестан - это сакральное место, сюда едут получить благословение предков.

А вот Жамбылская область могла бы многим привлечь туристов. И своими сакральными объектами, и горнолыжным курортом Каралма, и целебными водами Меркенского района, и живописными красотами. Отроги гор Каратау, Таласского и Киргизского Алатау подходят для альпинизма и экстремального туризма - прыжки с парашютом и полеты на параплане. Водохранилище Терс-Ащибулак, озера Балхаш, Алаколь, Биликоль удобны для водных развлечений. На просторах жамбылских степей можно проводить приключенческие туры. Можно развивать оздоровительный и сельский туризм, столь популярный нынче в мире.

Современные люди уже устали от душных и нервных городов, стремятся в сельскую тишину, к чистому воздуху, свежим продуктам и неспешному времяпрепровождению.

А если прибавить к этому экзотические для иностранцев национальные обычаи и традиции, спортивные зрелищные мероприятия, то при хорошей инфраструктуре и умело проведенной рекламной кампании Жамбылская область может заинтересовать многие отечественные и зарубежные турфирмы.

Жамбылский регион имеет все возможности для развития самых различных видов туризма - историко-культурный, паломнический, археологический, экологический (охота, рыбалка, агротуризм), детско-юношеский, медицинско-оздоровительный, экстремальный.