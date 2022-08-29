29 Августа 2022 15:14

Горные переходы между Казахстаном и Кыргызстаном откроют в 2023 году

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Трансграничные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном, недоступные путешественникам в течение 13 лет, будут открыты для массового туристического потока в сезоне 2023 года. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд поддержки развития туризма КР.

Накануне в рамках пилотного перехода из города Алматы на Иссык-Куль через перевал Сары-Булак в селе Балбай баатыра Тюпского района Иссык-Кульской области завершился трехдневный поход большой группы в составе

чиновников, бизнесменов, депутатов, общественных деятелей Казахстана и Кыргызстана. За эти дни группа организованно прошла пешком более 25 километров по живописной горной тропе с посещением трех Кольсайских озер, поднявшись к перевалу Сары-Булак на высоту 3270 метров над уровнем моря и спустившись в долину озера Иссык-Куль.

Огромную работу по подготовке к открытию горных маршрутов провели парламентарии Казахстана и Кыргызстана, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», председатель Фонда поддержки развития туризма КР, которые и инициировали нынешний виток переговоров. Меморандум о сотрудничестве был подписан в апреле текущего года между казахстанским общественным объединением «Kaz Alpine Club» и кыргызской ассоциацией туроператоров ОАО «КАТО», документ направлен на урегулирование всех проблемных вопросов и возрождение трансграничных маршрутов.

В ближайшее время ожидается подписание уполномоченными органами по туризму специального межправительственного соглашения c учетом интересов и пожеланий туристических сообществ двух стран.

В ходе пилотного прохождения маршрута велось исследование местности на предмет возможных угроз природного характера, отрабатывалась процедура пересечения границы, обновлялись данные о состоянии троп.

Проект позволит значительно повысить привлекательность и конкурентоспособность горного кластера двух стран, способствовать созданию дополнительных рабочих мест в братских государствах. Популярные горные переходы привлекательны для любителей треккингов, конных или экстремальных велосипедных туров, могут заинтересовать кроме казахстанских и кыргызстанских туристов и иностранных путешественников из стран дальнего зарубежья.