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    18:12, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Горняков задержали с 20 мешками золотосодержащей руды в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шестерых горняков задержали с 20 мешками золотосодержащей руды в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на рolisia.kz.

    В Мойынкумском районе полицейские при патрулировании территории выявили группу мужчин, занимавшихся незаконной добычей горных пород в шахте «Каракоз», расположенной вблиз села Акбакай.

    «Сотрудниками полиции были задержаны шестеро работников 1976, 1992, 1994 и 1990 годов рождения. Пятеро из них являются жителями Жамбылской области и один мужчина — житель Алматинской области», - отметил начальник местной полицейской службы департамента полиции области Рахымберды Ашкеев.



    Теги:
    Жамбылская область Видео МВД РК Правоохранительные органы
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