НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шестерых горняков задержали с 20 мешками золотосодержащей руды в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на рolisia.kz.

В Мойынкумском районе полицейские при патрулировании территории выявили группу мужчин, занимавшихся незаконной добычей горных пород в шахте «Каракоз», расположенной вблиз села Акбакай.

«Сотрудниками полиции были задержаны шестеро работников 1976, 1992, 1994 и 1990 годов рождения. Пятеро из них являются жителями Жамбылской области и один мужчина — житель Алматинской области», - отметил начальник местной полицейской службы департамента полиции области Рахымберды Ашкеев.



