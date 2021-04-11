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    10:22, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Горняков заблокировало в подтопленной шахте в Китае

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 21 человек оказался заблокированным под землей в результате подтопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Согласно сообщению, авария произошла вечером в субботу в 18:10 по пекинскому времени в уезде Хутуби Чанцзи-Хуэйского автономного округа СУАР КНР. По предварительной информации, во время ремонтных работ произошло внезапное подтопление шахты, которое привело к отключению электроэнергии и потери связи с горняками.

    На момент ЧП в шахте находились 29 горняков, из которых восьмерых удалось спасти. В настоящее время 21 человек заблокирован в подтопленной шахте.

    На месте аварии продолжают работать экстренные службы.


    Теги:
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