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Горняки погибли на шахте имени Ленина в Шахтинске

3 Ноября 2022, 08:50
Горняки погибли на шахте имени Ленина в Шахтинске
3 Ноября 2022, 08:50

Горняки погибли на шахте имени Ленина в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью на шахте имени Ленина произошла авария. Погибли четыре шахтера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 ноября в 3:03 ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария.

«На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъемных клетей. В данный момент найдено 4 работника шахты без признаков жизни, 4 человека выведены и госпитализированы в центральную больницу Шахтинска», - сообщили в акимате.

На месте происшествия находятся руководство компании, аким области и города. Работает аварийно-спасательная служба ПВАСС «Комир».



Фото: phonoteka.org

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