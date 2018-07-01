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Горняки массово отравились в Костанайской области

25 Июля 2018 19:32 190
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Горняки массово отравились в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Обедом в местной столовой отправились 37 рабочих Краснооктябрьского бокситового управления в Лисаковске. Данный факт корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили и прокомментировали в областном управлении здравоохранения . 

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«В филиале АО «Алюминий Казахстана» «КБРУ», которое расположено в Лисаковске, отравились 37 человек. Факт подтверждаем. За помощью в медучреждения обратились 37 человек, из них госпитализированы 26. Пациентов с тяжелой тяжестью нет, все со средней тяжестью. Лечение получают. Это связано с обедом в столовой. Но ситуация уже под контролем, все службы организованы»,- сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Екатерина Слободенюк.

Факт подтвердили и в департамент охраны общественного здоровья по Костанайской области. Как сообщили в пресс-службе, специалисты департамента выехали в Лисаковск. Чем отравились горняки, в ведомстве не сообщают. По данному инциденту департамент обещал дать пресс-конференцию завтра. 

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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