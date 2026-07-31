Горняки и металлурги Карагандинской области поддержали программу «Әділетті болашақ үшін»

Работники шахты имени Костенко и представители компании Qarmet поддержали предвыборную программу партии «Әділетті болашақ үшін». Об этом они рассказали, когда председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай вместе с кандидатами в депутаты спустились в действующую шахту на глубину 700 метров, передает агентство Kazinform.

Для представителей партии этот визит стал первым опытом спуска в действующую угольную шахту. По словам представителей предвыборного штаба партии «Әділет», главной целью поездки было не только представить программу, но и лично увидеть условия, в которых ежедневно работают шахтеры, а также услышать их предложения.

— Мы много слышали о том, насколько тяжелый это труд. Но решили увидеть все своими глазами, почувствовать эти условия и, самое главное, поговорить с людьми, услышать их вопросы и предложения, — отметили представители партии.

Фото: пресс-служба партии «Әділет»

Поддержку программе выразили представители трудового коллектива. Председатель профсоюза угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев отметил, что человек труда должен оставаться в центре государственной политики, а этот принцип отражен в программе партии.

— Для нас важно, что руководители партии «Әділет» лично спустились в шахту, увидели условия труда и открыто поговорили с людьми. Человек труда должен оставаться в центре государственной политики, и мы видим, что этот принцип отражен в предвыборной программе партии, — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба партии «Әділет»

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин сообщил, что производственники, инженеры и шахтеры участвовали в подготовке программы еще до начала избирательной кампании.

— Это был серьезный разговор. Многие вопросы, которые поднимали предприятия, нашли отражение в программе уже с точки зрения их дальнейшего решения и государственной поддержки. Для нас важно понимать, как будет развиваться металлургическая промышленность и какой будет государственная политика в отношении отечественных предприятий, — отметил Вадим Басин.

Фото: пресс-служба партии «Әділет»

Политолог Адиль Каукенов считает, что промышленный блок предвыборной программы «Әділет» ориентирован не только на развитие производства, но и на интересы работников.

«Казахстану критично важно обеспечить рост внутренней переработки сырья и создать полноценные производственные цепочки. Именно такой подход позволяет обеспечить долгосрочное развитие горно-металлургического комплекса и всей экономики страны», — отметил эксперт.

Изготовлено: пресс-служба партии «Әділет». Оплачено из средств избирательного фонда ОО «Партия „Әділет“. Заказчик: Минжасаров Н.Т.