Горнякам и металлургам нужно развивать корпоративную культуру – Адильбек Сарсембаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Адильбек Сарсембаев подчеркнул важность человеческих ресурсов в горнодобывающей отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие человеческих ресурсов и вклад в человеческий капитал был и будет важным звеном прогресса, как для государства, так и для бизнеса. Сегодня человеческий капитал выступает центральной ресурсной парадигмой основных достижений человечества. В нашей отрасли кроме лучших базовых компетенций, геологам, горнякам и металлургам необходимо развитие корпоративной культуры, нацеленной на повышение эффективности работы и ответственности за ее результат», - сказал Адильбек Сарсембаев, выступая на 11-м горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy.

Отдельное слово вице-министр сказал о необходимости адаптации к новой цифровой реальности.

«Цифровая трансформация, адаптация к стремительно меняющимся условиям жизни, контроль и мониторинг производственных процессов с применением искусственного интеллекта, все это – реалии нашей сегодняшней жизни», - отметил спикер.

«Нам необходимо продолжать работу по модернизации технологических процессов с переходом к индустрии 4.0», - заключил А. Сарсембаев.

Напомним, в Нур-Султане проходит 11-й горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy. Конгресс АММ стал эффективной площадкой, где встречаются профессионалы отрасли, достигаются договоренности, заключаются соглашения и контракты. Участие в мероприятии зарубежных специалистов способствует обмену опытом, лучшими практиками и выработке новых решений.