Горнолыжный курорт Шымбулак приостановил свою деятельность до 12 апреля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Горнолыжный курорт Шымбулак приостанавливает свою деятельность до 12 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу курорта в сети Instagram.

«Уважаемые гости горного курорта Шымбулак! Согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы от 27 марта 2021 года ГК Шымбулак ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ свою деятельность в период с 29 марта по 12 апреля. Но мы не унываем, надеемся увидеться на склоне после 12 апреля», - говорится в сообщении курорта в сети Instagram.





Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения. Санврач продлил постановление, учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавирусной инфекции.