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    10:49, 28 Март 2021 | GMT +6

    Горнолыжный курорт Шымбулак приостановил свою деятельность до 12 апреля

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Горнолыжный курорт Шымбулак приостанавливает свою деятельность до 12 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу курорта в сети Instagram.

    «Уважаемые гости горного курорта Шымбулак! Согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы от 27 марта 2021 года ГК Шымбулак ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ свою деятельность в период с 29 марта по 12 апреля. Но мы не унываем, надеемся увидеться на склоне после 12 апреля», - говорится в сообщении курорта в сети Instagram.


    Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения. Санврач продлил постановление, учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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