Горнолыжный комплекс в Баянауле примет до пяти тысяч туристов

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Горнолыжный комплекс в Баянауле сможет принимать до 5 тысяч туристов. Об этом заявил аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития «спортивного туризма» в Баянауле реализован проект горнолыжного комплекса. Канатная дорога протяженностью 960 метров у подножья горы Мырзашокы уже в эту зиму сможет принимать до пяти тысяч туристов», - сказал аким в ходе пресс-конференции в СЦК.

«У нас большие планы по развитию туризма в Баянаульском районе, где расположено большинство сакральных мест региона. Многие годы местные жители и паломники жаловались на отсутствие дороги к священному месту - мавзолею имени Машхура Жусупа. В этом году за счета бюджета проведена полная реконструкция 90 км дороги», - отметил Б. Бакауов.

По информации главы региона, на следующий год планируется отремонтировать дорогу к одному посещаемому месту туристской зоны – пещере «Коныр Аулие».

«Для удобства туристов в селе Баянаул построен аэродром для малой авиации со взлетно-посадочной полосой и двумя вертолетными площадками. Кроме того, в зоне отдыха завершается строительство водопровода, ведется строительство линии электропередач до озера Жасыбай», - сказал аким.