Горнолыжные курорты Турции остались без снега

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Из-за теплой и бесснежной зимы горнолыжные курорты Турции прибегают к методам изготовления лыжных трасс за счет искусственного снега, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Теплая анатолийская зима радует своими солнечными днями, но это оставляет без адреналина и удовольствия любителей горных развлечений. Как оказалось, толщина снежного покрова на многих горнолыжных курортах страны стала ниже средней, а это мешает нормальному спуску.

В то же время, как отмечают турецкие эксперты, поскольку в Стамбуле, Анкаре и Анталии сейчас тепло, у туристов с этих регионов на психологическом уровне не пробуждается желание к зимним развлечениям. Человеку в теплое время, когда он ходит по улице в легкой одежде не приходит в голову катание на лыжах. А как только становится холодно, так у людей появляется желание заняться зимними видами спорта и зимним туризмом.

Специалисты местных горнолыжных курортов жаждущие снега в зимнее время года не отчаиваются. Они нашли решение в таких методах, как искусственное замораживание и оснежение необходимых территорий. Поэтому скатиться на лыжах или сноуборде с вершин вниз все же еще возможно.

В Турции искусственное сохранение снега практикуется уже на протяжении трех лет. Его замораживают на холодных склонах горы, используя специальный брезент и войлок. И, как оказалось, искусственный снег в дневное время не производится, так как температура воздуха держится выше нуля. Только при температуре -5 градусов вода из местных водоемов превращается в снег, который в последующем в безлюдное время рассыпается по трассам и утрамбовывается.

Между тем, несмотря на выпадение снега значительно ниже сезонной нормы, некоторые горнолыжные курорты страны продолжают принимать своих гостей, подготавливая склоны с помощью искусственного оснежения и метода замораживания снега.

Согласно информации Главного управления метеорологии Турции, толщина снега пригодная для катания на большинстве высокогорных курортов в этом году не достигнута. Например, в горнолыжном центре Эрджиес толщина снежного покрова составляет 21 сантиметр, в Паландёкене 35 сантиметров, в горнолыжных курортах Улудаг, Карталкая и Сарыкамыш 18 сантиметров, в Чамбаши 24 сантиметра, на горнолыжных курортах Немрут и Мурат Маунтин 25 сантиметров, а в горнолыжном центре Зигана 15 сантиметров.

Однако не все лыжные базы в Турции этой зимой разочаровали желающих активно отдыхать. На таких склонах, как Саклыкент и Давраз для зимнего туризма сформировалась благоприятная среда. Толщина снега там достигла 71 и 69 сантиметров.

В настоящее время Эрджиес является самым популярным горнолыжным курортом в Турции. Здесь начали сезон в конце прошлого года с соревнований сноубордистов.

Все же и даже в будние дни на трассах катаются сотни людей. В этом сезоне хоть и неидеальные погодные условия на горнолыжном курорте заполняемость составила 80 %. Оказывается, имеются и чартерные рейсы в Кайсери из-за рубежа. Организаторы зимних катаний неустанно продолжают работу по привлечению гостей с европейского региона.