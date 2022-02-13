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Горнолыжник Захар Кучин объяснил сход с дистанции

13 Февраля 2022 14:22
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Горнолыжник Захар Кучин объяснил сход с дистанции

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Захар Кучин не смог завершить дистанцию на Олимпийских играх-2022 в соревнованиях по горнолыжному спорту. В интервью Olympic.kz он прокомментировал свое выступление в гигантском слаломе, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня очень тяжелые погодные условия. Шел снег. И многим не удалось финишировать. Справиться смогли те, кто стартовал в первых группах, так как трасса еще была разбита. Да, погода внесла свои коррективы, но я был готов. Допустил в итоге ошибку, и в итоге не смог себя реализовать. Той самой ошибкой стал пропуск ворот. И я не мог уже продолжать выступление. Теперь впереди у меня слалом, но гигантский слалом - это моя дисциплина. Готовился на него. Но буду бороться и дальше»,- сказал Кучин.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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