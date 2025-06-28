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    19:05, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Горное озеро прорвало в Кыргызстане: эвакуированы 180 человек

    В Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана прорвало озеро Такыр-Тор, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Горное озеро прорвало в Кыргызстане: эвакуированы 180 человек
    Кадр из видео

    По данным МЧС КР, спасатели эвакуировали 180 человек, включая постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов.

    По поручению и под личным контролем министра ЧС генерал-майора Бообека Ажикеева проводятся эвакуационные мероприятия в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка.

    На месте происшествия работают специалисты департамента мониторинга и прогнозирования при МЧС. Ведутся работы по уточнению состояния озера «Такыр-Тор» с использованием беспилотника и мониторингу стока воды из озера. Также задействована спецтехника и обеспечена готовность к действиям.

    В марте 2025 года сообщалось о сходе селевых потоков в нескольких областях страны из-за интенсивного таяния снега вследствие потепления погоды и обильных дождей.

    Теги:
    Кыргызстан Видео Происшествия Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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