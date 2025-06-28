Горное озеро прорвало в Кыргызстане: эвакуированы 180 человек

По данным МЧС КР, спасатели эвакуировали 180 человек, включая постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов.

По поручению и под личным контролем министра ЧС генерал-майора Бообека Ажикеева проводятся эвакуационные мероприятия в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка.

На месте происшествия работают специалисты департамента мониторинга и прогнозирования при МЧС. Ведутся работы по уточнению состояния озера «Такыр-Тор» с использованием беспилотника и мониторингу стока воды из озера. Также задействована спецтехника и обеспечена готовность к действиям.

В марте 2025 года сообщалось о сходе селевых потоков в нескольких областях страны из-за интенсивного таяния снега вследствие потепления погоды и обильных дождей.