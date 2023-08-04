Горно-обогатительный комбинат построят близ Аркалыка к 2027 году

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Горно-обогатительный комплекс планируется построить близ Аркалыка в Костанайской области, здесь же будет создано 1200 новых рабочих мест, что является отличным подспорьем для местных жителей. О проекте рассказал на проходящем в Костанае инвестиционном форуме генеральный директор ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» Сергей Кряжевских, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Строительство горно-обогатительного комбината по переработке твердых полезных ископаемых месторождений кластера «Маятас» - между Аркалыком и Жезказганом, на самом юге Костанайской области.

«У нас представлено свыше 14 рудопроявлений, около половины таблицы Менделеева. Наш проект предполагает сумму инвестиций в 315 млрд тенге и планируется создать 1200 новых рабочих мест, - сообщил Кряжевских.— Мы нацелены на производство до 420 тысяч тонн концентрата полиметаллических руд и примерно 2 тонн золота в год».

По словам гендиректора предприятия, завод планируются ввести в эксплуатацию уже в 2027 году.

«Уже пробурено больше 42 скважин и проводится анализ полученных результатов, строится биологическая модель месторождения. Основная цель после геологического изучения - строительство ГОК. И планируем найти руды на срок эксплуатации ГОКа как минимум на 15 лет»,- отметил С. Кряжевских.

Кряжевских отметил, что предприятие может стать ключевым работодателем в аркалыкском регионе.

«Город Аркалык имеет большую горнорудную историю, имеет большое количество квалифицированных кадров, которые могут быть востребованы на нашем предприятии. Мы готовы к работе с кадрами, много молодежи здесь. И рассчитываем, что и молодежь сможет найти работу на нашем предприятии»,- подытожил Кряжевских.