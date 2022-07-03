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    20:21, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Горно-обогатительную фабрику построят в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проекты по переработке золотосодержащих и полиметаллических руд, строительство горно-обогатительной фабрики и животноводческого комплекса планируют реализовать в Торгайском регионе Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области Архимед Мухамбетов провел встречу с инвесторами по реализации перспективных инвестиционных проектов. Инвесторы намерены начать бизнес в городах Аркалык, Амангельдинском и Жангельдинском районах.

    «В ходе встречи с компанией «SRS Holding LTD» обсудили проекты по переработке золотосодержащих и полиметаллических руд в южных районах области. Компания планирует построить три фабрики в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах. Общая стоимость проектов составляет 49,5 млрд тенге. При этом, будет создано 1 тыс. новых рабочих мест», - сообщил в своём Instagram глава области.

    ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» озвучило также перспективы в части добычи и переработки полезных ископаемых на кластере месторождений Маятас в Аркалыке.

    «Предприятием планируется строительство горно-обогатительной фабрики, в строительство которой будет инвестировано 315 млрд тенге, а также будет создано 1,2 тыс. рабочих мест.

    Долгосрочной целью проекта является производство концентрата полиметаллических руд и золота», - добавил аким.

    Архимед Мухамбетов провел переговоры и касательно перспективного проекта по строительству животноводческого комплекса в Джангельдинском районе. Озвученный объем инвестиций по проекту - 11,2 млрд тенге, будет создано 80 рабочих мест. В рамках проекта предусмотрен откорм 4 тыс. голов КРС и 4 тыс. голов лошадей, а также производство 3,2 тыс. тонн мяса в год.

    Данные проекты, как подчеркнул аким, находятся на стадиях реализации. Местные исполнительные органы будут оказывать максимальное содействие для успешного запуска объектов.


    Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov




    Теги:
    Костанайская область Экономика Инвестпроекты
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