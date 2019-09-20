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вчера 14:31
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Горно-егерские подразделения совершили суточный пеший переход по горам Каратау
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Айша Биби» Жамбылской области завершаются совместные тактико-специальные учения с горными подразделениями Казахстана и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Особым этапом стал пеший переход по горам Каратау, где военнослужащие продемонстрировали навыки, характерные для подготовки именно горно-егерских подразделений.
Пеший переход стал испытанием на выносливость. Маршрут протяженностью в 60 км подразделения преодолели за сутки. Военнослужащие ночевали в горах. Это было одним из обязательных условий.
Учения начались 10 сентября и проходили на двух полигонах Регионального командования «Юг»: «Терис-Ашыбулак» и «Айша Биби». Военнослужащие выполнили совместные действия по боевой, горной и огневой подготовке, отработали вопросы приведения сводного тактического подразделения в высшие степени боевой готовности.
В ходе активной фазы была проведена специальная войсковая операция по локализации и пересечению условного вооруженного конфликта. Тогда колонна военной техники совершила марш с полигона «Терис-Ашыбулак» на «Айша Биби». Для придания учениям максимальной реалистичности в роли боевиков выступили военнослужащие Регионального командования «Юг».
Отличительной особенностью стало использование вьючных коней для транспортировки военных грузов в горной местности.
В учениях задействованы горно-егерское подразделение Вооруженных Сил Казахстана, сводная группа Пограничной службы и Департамента ЧС Жамбылской области, около 100 единиц вооружения и военной техники.
Вооруженные Силы России представлены горной мотострелковой бригадой: 150 военнослужащих, около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе 15 единиц боевой командной машины «Тигр».
«Мы всегда должны быть готовыми к отражению любых вызовов. С этой целью мы и проводим учения, чтобы на практике отрабатывать механизм оперативного реагирования на любые угрозы безопасности», - подчеркнул командующий войсками Регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов.
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