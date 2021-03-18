Горку демонтировали на Центральной площади Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в преддверии Наурыза на Центральной площади демонтировали снежную горку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Как сообщалось ранее, одна из жительниц города возмутилась, что в марте в центре Семея до сих пор стоит горка.