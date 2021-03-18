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Горку демонтировали на Центральной площади Семея
18 Марта 2021 18:57
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в преддверии Наурыза на Центральной площади демонтировали снежную горку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
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Как сообщалось ранее, одна из жительниц города возмутилась, что в марте в центре Семея до сих пор стоит горка.
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