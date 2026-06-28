Горки, качели и ЛЭП: на что не всегда обращают внимание при благоустройстве дворов

После происшествия в поселке Долинка Карагандинской области жители вновь заговорили о безопасности детских площадок. Речь идет не только о состоянии игрового оборудования, но и о том, что находится рядом с местами отдыха детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганде продолжается благоустройство дворов и установка новых детских площадок. Только за последние годы в городе появились десятки современных игровых и спортивных зон. Однако недавний случай в поселке Долинка заставил жителей посмотреть на вопрос детской безопасности гораздо шире.

Напомним, в Долинке 10-летний мальчик получил тяжелейшие травмы после поражения электрическим током на опоре линии электропередачи, расположенной рядом с детской площадкой. По словам очевидцев, ребенок забрался на опору, после чего произошел электрический разряд. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, а обстоятельства происшествия изучают компетентные органы.

Этот случай вновь поднял вопрос: достаточно ли просто установить во дворе современную площадку, если рядом могут находиться потенциально опасные объекты?

Сотни благоустроенных дворов и десятки новых площадок

По информации акимата района имени Казыбек би города Караганды, сегодня на территории района насчитывается 569 дворов. С 2010 по 2026 годы комплексное благоустройство проведено в 360 из них.

Только в прошлом году в рамках программы благоустройства были установлены 47 детских площадок, восемь скверов, семь футбольных полей, одна скейт-площадка и два баскетбольных поля.

Однако даже новые объекты не всегда обходятся без замечаний. В ходе обследований специалисты выявили различные дефекты по 45 адресам. По 20 объектам недостатки уже устранены в рамках гарантийных обязательств, еще на 25 адресах восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, в 2025 году были отремонтированы 13 футбольных полей, установлены новые лавочки и урны, проведены сварочные и покрасочные работы. Всего ремонтно-восстановительными работами охвачено около 120 дворовых территорий.

В районе имени Алихана Бокейхана ситуация схожая. Здесь насчитывается 343 двора, из которых за период с 2022 по 2026 годы благоустроен 91.

В рамках программы благоустройства в прошлом году появились 19 детских площадок, девять спортивных площадок и девять скверов. При этом обследования выявили дефекты уже по 53 адресам. По 25 объектам подрядчики выполнили гарантийный ремонт, остальные находятся в работе.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Опасность может быть не только на площадке

Впрочем, как показывает ситуация в Долинке, угроза может исходить не только от неисправного игрового оборудования.

В ТОО «Қарағанды Жарық» отмечают, что регулярно проводят плановые осмотры всех объектов, находящихся на балансе предприятия. Речь идет о трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах и линиях электропередачи. Согласно действующим нормативам, такие проверки проводятся не реже одного раза в год, а на особо ответственных участках — чаще.

При этом энергетики обращают внимание на другую проблему: нередко при благоустройстве дворов и общественных пространств требования по согласованию работ с энергопередающей организацией соблюдаются не в полной мере.

По информации компании, в городе существуют не только сети, находящиеся на балансе энергоснабжающей организации, но и объекты застройщиков, частных предприятий, а также бесхозные сети. Именно поэтому перед началом благоустройства подрядчикам, застройщикам и объединениям собственников жилья необходимо согласовывать проекты и учитывать охранные зоны линий электропередачи.

— ТОО «Қарағанды Жарық» настоятельно призывает подрядные организации, застройщиков, ОСИ/КСК к строгому соблюдению строительных норм. Работы по благоустройству во дворах просим согласовывать с энергопередающей организацией, — сообщили в энергокомпании.

Как подчеркивают в компании, специалисты регулярно выявляют незаконные постройки в охранных зонах ЛЭП и выдают предписания на их устранение. Однако исполнение таких требований остается обязанностью собственников и ответственных лиц.

— К сожалению, многие игнорируют эти документы, надеясь на авось, — отмечают в энергокомпании.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Безопасность должна быть обязательной частью благоустройства

История в Долинке показала, что при благоустройстве дворов важно обращать внимание не только на состояние игровых элементов, но и на окружающую инфраструктуру. Даже новая площадка может представлять риск, если рядом находятся объекты, требующие дополнительных мер безопасности.

Сегодня в Караганде продолжаются работы по устранению дефектов на детских и спортивных площадках, а также реализация новых проектов благоустройства. Вместе с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдать строительные нормы, учитывать расположение инженерных сетей и своевременно устранять выявленные нарушения.

Случай в Долинке сейчас изучают компетентные органы. Между тем он стал поводом еще раз обратить внимание на вопросы безопасности дворовых территорий, которыми ежедневно пользуются сотни детей по всему региону.