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    Горки, качели и ЛЭП: на что не всегда обращают внимание при благоустройстве дворов

    После происшествия в поселке Долинка Карагандинской области жители вновь заговорили о безопасности детских площадок. Речь идет не только о состоянии игрового оборудования, но и о том, что находится рядом с местами отдыха детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дети балалар Детская площадка Ойын алаңы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Караганде продолжается благоустройство дворов и установка новых детских площадок. Только за последние годы в городе появились десятки современных игровых и спортивных зон. Однако недавний случай в поселке Долинка заставил жителей посмотреть на вопрос детской безопасности гораздо шире.

    Напомним, в Долинке 10-летний мальчик получил тяжелейшие травмы после поражения электрическим током на опоре линии электропередачи, расположенной рядом с детской площадкой. По словам очевидцев, ребенок забрался на опору, после чего произошел электрический разряд. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, а обстоятельства происшествия изучают компетентные органы.

    Этот случай вновь поднял вопрос: достаточно ли просто установить во дворе современную площадку, если рядом могут находиться потенциально опасные объекты?

    Сотни благоустроенных дворов и десятки новых площадок

    По информации акимата района имени Казыбек би города Караганды, сегодня на территории района насчитывается 569 дворов. С 2010 по 2026 годы комплексное благоустройство проведено в 360 из них.

    Только в прошлом году в рамках программы благоустройства были установлены 47 детских площадок, восемь скверов, семь футбольных полей, одна скейт-площадка и два баскетбольных поля.

    Однако даже новые объекты не всегда обходятся без замечаний. В ходе обследований специалисты выявили различные дефекты по 45 адресам. По 20 объектам недостатки уже устранены в рамках гарантийных обязательств, еще на 25 адресах восстановительные работы продолжаются.

    Кроме того, в 2025 году были отремонтированы 13 футбольных полей, установлены новые лавочки и урны, проведены сварочные и покрасочные работы. Всего ремонтно-восстановительными работами охвачено около 120 дворовых территорий.

    В районе имени Алихана Бокейхана ситуация схожая. Здесь насчитывается 343 двора, из которых за период с 2022 по 2026 годы благоустроен 91.

    В рамках программы благоустройства в прошлом году появились 19 детских площадок, девять спортивных площадок и девять скверов. При этом обследования выявили дефекты уже по 53 адресам. По 25 объектам подрядчики выполнили гарантийный ремонт, остальные находятся в работе.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Опасность может быть не только на площадке

    Впрочем, как показывает ситуация в Долинке, угроза может исходить не только от неисправного игрового оборудования.

    В ТОО «Қарағанды Жарық» отмечают, что регулярно проводят плановые осмотры всех объектов, находящихся на балансе предприятия. Речь идет о трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах и линиях электропередачи. Согласно действующим нормативам, такие проверки проводятся не реже одного раза в год, а на особо ответственных участках — чаще.

    При этом энергетики обращают внимание на другую проблему: нередко при благоустройстве дворов и общественных пространств требования по согласованию работ с энергопередающей организацией соблюдаются не в полной мере.

    По информации компании, в городе существуют не только сети, находящиеся на балансе энергоснабжающей организации, но и объекты застройщиков, частных предприятий, а также бесхозные сети. Именно поэтому перед началом благоустройства подрядчикам, застройщикам и объединениям собственников жилья необходимо согласовывать проекты и учитывать охранные зоны линий электропередачи.

    — ТОО «Қарағанды Жарық» настоятельно призывает подрядные организации, застройщиков, ОСИ/КСК к строгому соблюдению строительных норм. Работы по благоустройству во дворах просим согласовывать с энергопередающей организацией, — сообщили в энергокомпании.

    Как подчеркивают в компании, специалисты регулярно выявляют незаконные постройки в охранных зонах ЛЭП и выдают предписания на их устранение. Однако исполнение таких требований остается обязанностью собственников и ответственных лиц.

    — К сожалению, многие игнорируют эти документы, надеясь на авось, — отмечают в энергокомпании.

    детская площадка, двор
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Безопасность должна быть обязательной частью благоустройства

    История в Долинке показала, что при благоустройстве дворов важно обращать внимание не только на состояние игровых элементов, но и на окружающую инфраструктуру. Даже новая площадка может представлять риск, если рядом находятся объекты, требующие дополнительных мер безопасности.

    Сегодня в Караганде продолжаются работы по устранению дефектов на детских и спортивных площадках, а также реализация новых проектов благоустройства. Вместе с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдать строительные нормы, учитывать расположение инженерных сетей и своевременно устранять выявленные нарушения.

    Случай в Долинке сейчас изучают компетентные органы. Между тем он стал поводом еще раз обратить внимание на вопросы безопасности дворовых территорий, которыми ежедневно пользуются сотни детей по всему региону.

    Регионы Казахстана Дети Детский отдых Карагандинская область Караганда Безопасность
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор