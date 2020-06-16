«Горизонтальный небоскреб» появился в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Горизонтальный небоскреб «Кристалл» в городе Чунцин обещает стать одной из самых ожидаемых новых достопримечательностей в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Спроектированный архитектором с мировым именем Моше Сафди, горизонтальный небоскреб, располагающийся на четырех башнях и находящийся на высоте 250 метров, является самым высоким в своем роде.

Четыре башни, в свою очередь, составляют Raffles City Chongqing, многофункциональный прибрежный комплекс. А сам горизонтальный небоскреб соединен воздушными дорожками еще с двумя другими небоскребами позади него.

В горизонтальном небоскребе «Кристалл» находится выставочный павильон, а также площадка обозрения с прозрачным полом и видом на город и реки Янцзы и Цзялин. Площадка обозрения стала первым объектом в комплексе, открывшимся после снятия ограничений в связи в пандемией коронавируса. Общая площадь площадки обозрения равна 1 500 квадратных метров.

Чтобы предотвратить распространение Covid-19, на площадке была введена ежедневная квота посетителей – 3 000 человек. Каждый посетитель может находиться на площадке лишь определенное количество времени.

«Все посетители площадки обозрения обязаны носить маски и измерять свою температуру, - говорит представитель комплекса. - На каждой из сенсорных панелей предусмотрены дезинфицирующие средства для рук, также проводится постоянная дезинфекция лифтов и интерактивных панелей».