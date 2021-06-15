Горизонтальный мониторинг внедряют в РК для крупных налогоплательщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о внедрении горизонтального мониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для крупных налогоплательщиков внедряется горизонтальный мониторинг. Он является эффективной моделью налогового администрирования, которая позволяет налогоплательщикам сократить затраты и минимизировать риски в рамках налогового контроля», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

Он подчеркнул, что острой проблемой является использование предпринимателями обнальных фирм с целью уклонения от уплаты налогов.

«Это явилось предпосылкой внедрения принципа должной осмотрительности и создания открытой интегрированной базы данных для самостоятельной проверки контрагентов. Нами разработаны соответствующие поправки по установлению порядка проявления должной осмотрительности», - заключил министр.

Ранее Е. Жамаубаев рассказал о мерах борьбы с теневой экономикой. Одной из них он назвал всеобщее налоговое декларирование.