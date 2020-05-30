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Горит один из крупнейших фитнес-клубов Караганды

30 Мая 2020 17:43
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Горит один из крупнейших фитнес-клубов Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пожар произошёл в одном из фитнес-клубов Караганды. В тушении огня задействованы 10 спецмашин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

30 мая в 15:54 поступило сообщение о пожаре в фитнес-центре «Гигант» по ул. Ермекова города Караганды.

«Происходит горение деревянных конструкции крыши и утеплителя на ориентировочной площади 140 кв.м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В ликвидации пожара задействованы 55 человек и 10 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Жертв и пострадавших нет.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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