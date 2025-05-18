Горы ядовитой серы под Атырау: NCOC судится с экологами

Установка по подготовке нефти и газа «Болашак» расположена в Макатском районе Атырауской области, недалеко от поселка Карабатан. Расстояние до города Атырау составляет около 35 километров.

В социальных сетях и телеграм-каналах появились фотографии, на которых запечатлены залежи серы на территории объекта.

За официальными разъяснениями мы обратились в пресс-службу департамента экологии Атырауской области.

— В 2022 году экологическая инспекция провела проверку наземного комплекса компании North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), по результатам которой было выявлено несколько серьезных нарушений. Во-первых, вместо разрешенных 730 тонн серы на объекте было размещено 1,7 миллиона тонн. Превышение составило 1,02 миллиона тонн. Во-вторых, не были выполнены мероприятия по охране окружающей среды. В-третьих, осуществлялся сброс сточных вод без соответствующего экологического разрешения. В-четвертых, были нарушены требования, изложенные в заключении государственной экологической экспертизы, — сообщили в пресс-службе департамента.

Компания NCOC не согласилась с результатами проверки и подала иск в суд города Астаны. Суд частично удовлетворил исковые требования, признав три из десяти пунктов предписания незаконными.