Горы мусора: в Петропавловске устраняют последствия паводка

Петропавловск постепенно приходит в себя после наводнения. Говорить о том, что все уже убрали и восстановили еще рано. В затопленных микрорайонах только идет уборка территорий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Улица Потанина, Чернышевского, Дубынина, проезд Крупской — картина везде одинакова. Микрорайон «Подгора» сейчас представляет собой горы мусора. Почти возле каждого дома кипит работа. Многие петропавловцы самостоятельно справляются с последствиями стихии.

В городском акимате говорят, что помогают разбирать завалы, выносить поврежденную мебель и строительный мусор механизированные бригады.

— В городе работают 55 механизированных бригад из 11 районов области. В каждой бригаде по семь человек. В том числе строители, электрики. Все разделены по микрорайонам. Вместе с ними работают и городские бригады. Всего задействовано на уборке затопленных территорий более 600 человек и 140 единиц техники, — сообщила пресс-секретарь городского акимата Асем Айтулова.

По улицам ходят оценщики. Они еще не обошли все дома. И горожане, которые до сих пор ждут оценки и техоследования, волнуются, что в доме стоит сырость и «распускается» плесень. Подгорцы с сожалением рассказывают о том, что кто-то из соседей не перенес увиденного после потопа и слег в больницу. Возвращение домой не всегда бывает радостным.

Какой урон нанесла вода видно невооруженным глазом. Отдельные дома очевидно не подлежат восстановлению, где-то даже стены нет. Вода оставила четкую метку своего пребывания — грязную полосу на домах. Чем ниже спускаешься по микрорайону, тем она выше.

Оценить масштаб ущерба, который нанесло нынешнее наводнение, еще предстоит после проведения полного обследования затопленных микрорайонов.