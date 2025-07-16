Гордость коллектива: История работника, без которого невозможно представить санаторий «Окжетпес»

Речь идет о Жанате Мустафине — сотруднике, который вот уже много лет отвечает за чистоту и порядок на территории санатория «Окжетпес».

Фото: УДП

С 2016 года Жанат Мустафин обеспечивает чистоту, ухоженность и уют на территории санатория. Он — один из самых надежных и трудолюбивых членов коллектива. Его повседневная, казалось бы, неприметная работа на самом деле играет ключевую роль: благодаря его усилиям санаторий каждый день встречает гостей чистыми аллеями, аккуратными клумбами и ухоженной территорией.

Фото: УДП

Жанат мырза начинает свой рабочий день с рассветом. Он приводит в порядок цветники, убирает пешеходные дорожки, следит за общим состоянием двора. Именно благодаря его стараниям гости санатория могут отдыхать в приятной, комфортной и чистой обстановке.

Чистота - это не только порядок, но и забота о каждом, кто приезжает в «Окжетпес» за здоровьем и покоем.

Трудовой путь Жаната Мустафина не ограничивается только его нынешней должностью. Ранее он работал в строительном отделе, затем сторожем, а также трудился в инженерно-хозяйственной службе санатория. Универсальность, многопрофильный опыт и трудолюбие снискали ему заслуженное уважение коллег. Отец двух дочерей и одного сына, он и в семье придает большое значение чистоте и порядку, воспитывая эти качества в своих детях.

Фото: УДП

- Территория санатория — моя ответственность. Когда вижу, что отдыхающим здесь комфортно, понимаю: мой труд не напрасен. Чистый двор - чистая душа, - делится Жанат Мустафин.

Коллектив санатория «Окжетпес» по праву гордится таким сотрудником. Он - настоящий человек труда, представитель рабочей профессии, достойный уважения и признания. Прославление таких людей — важный шаг в воспитании подрастающего поколения и укреплении ценности честного труда в обществе.

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