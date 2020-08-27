Гордость казахстанского футбола Сеильда Байшаков награжден орденом «Парасат»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В юношеской Академии ФК «Кайрат» им. Т.Сегизбаева состоялось награждение прославленного футболиста, известного спортивного деятеля Казахстана, советника президента Казахстанской Федерации футбола Байшакова Сеильды государственной наградой, орденом «Парасат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.

Церемонию награждения проводила министр культуры и спорта Республики Казахстан Раимкулова Актоты Рахметуллаевна. Министр поблагодарила Сеильду Икрамовича за особый вклад в развитие казахстанского спорта и поздравила его с 70-летием.

«Позвольте от имени Министерства культуры и спорта Республики Казахстан поздравить Вас с особенной датой – 70-летием. Это прекрасный юбилей, за плечами много пройденных дорог, но впереди я верю их не меньше. В своей футбольной карьере Вы добились много высот, в легендарном «Кайрате» провели около 300 игр и вошли в историю казахстанского и советского футбола. Вы также вложили немало сил в развитие детско-юношеского футбола. В целом мы высоко оцениваем Ваш труд вложенный в развитие казахстанского спорта»,-сказала Актоты Рахметуллаевна.

Сеильда Байшаков в разные годы занимал должность первого вице-президента АО «Футбольный клуб «Кайрат», президента Ассоциации мини-футбола Республики Казахстан, председателя комитета судей Футбольного союза Казахстана, вице-президента Футбольного союза Казахстана.